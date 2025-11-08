Fernando (24), joven español en Suiza: "Gano unos 8.900€ al mes, mi tasa impositiva es del 18% y el IVA es tan solo del 8,1%"

Imagen generada por IA de un joven farmacéutico y una imagen de Fernando. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Fernando, un joven español de 24 años, trabaja en la industria farmacéutica en Suiza y gana alrededor de 8.900 euros mensuales, muy por encima de lo que percibiría en España. La tasa impositiva en Suiza es del 18% y el IVA es solo del 8,1%, lo que Fernando considera una presión fiscal inferior a la española. Fernando destaca que en Suiza los gastos mensuales suelen representar solo un tercio del salario, permitiendo un mayor poder adquisitivo y acceso a bienes como automóviles. El caso de Fernando refleja una tendencia creciente de jóvenes españoles que emigran a Suiza en busca de mejores salarios, condiciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional.

Debido a la complicada situación que viven los jóvenes hoy en día en España con condiciones precarias, falta de oportunidades y una dificultad de acceso a la vivienda, muchos deciden marcharse al extranjero.

Uno de los destinos más elegidos es Suiza. El país europeo tiene unas condiciones salariales bastante superiores a España, convirtiéndose en el objetivo soñado para los jóvenes españoles.

Así, uno de ellos es Fernando, un joven de 24 años que trabaja en la industria farmacéutica en Suiza, después de marcharse en busca de unas mejores oportunidades. Y que parece haber encontrado.

Jóvenes en Suiza

En los años recientes, un número creciente de jóvenes españoles opta por emigrar en busca de unas mejores oportunidades laborales así como de una mayor estabilidad económica.

España vive una situación donde escasea el empleo de calidad mientras que los salarios bajos se convierten en la norma. Esto motiva a que el segmento más juvenil se motive a explorar alternativas en el extranjero.

Además, si el salario medio anual de España se compara con el resto de Europa, salimos perdiendo. Mientras que aquí el salario medio anual es de cerca de 28.000 euros brutos, en Suiza la cuantía se encuentra en 85.000 euros anuales.

Esto afecta especialmente a los profesionales cualificados, quienes no solo encuentran mejores condiciones salariales en el extranjero, sino también una mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. Algo que en España ni se plantean.

Uno de estos casos es precisamente el de Fernando, un joven de 24 años que decidió marcharse a Suiza hace unos años. ¿Su motivación? "Las condiciones laborales, salarios y cercanía con España respecto a otros países", confesaba a EL ESPAÑOL.

Sin embargo, ¿cuáles son estas condiciones laborales que seducen a los jóvenes españoles para irse a Suiza?

"Aquí te dan más libertades de que el trabajo se adapte a tu vida y no viceversa. Hay horarios flexibles, puedes cambiar fácilmente de posición porque hay mucha oferta y eso te ayuda a crecer profesionalmente", contaba Fernando.

En el caso de Fer, como se da a conocer en redes sociales, él se dedica a la industria farmacéutica, lo que le proporciona un salario a la altura de su profesión. Algo mucho mayor a lo que hay en España.

"Aquí gano más de 100.000 francos suizos anuales", aseguraba el joven español. Esto se traduce en un salario anual de más de 107.362 euros, es decir unos 8.900 euros al mes en su nómina.

El salario es bastante superior a lo que percibiría Fernando con un puesto de especialista en garantía de calidad en la industria farmacéutica en España. En este caso serían alrededor de 38.000 euros brutos al año.

Asimismo, su gran salario no es la única ventaja que señala Fernando, ya que también defiende que si bien los impuestos son altos, los considera inferiores a lo que hay en España.

"La presión fiscal es mucho menor", afirmaba. "El IVA es de tan solo el 8,1% y la retención salarial es mucho menor en relación a los salarios. De promedio en mi cantón, puedes esperar una tasa impositiva del 18%".

Por otro lado, en el caso de los precios, pese a que por lo general se suele indicar que Suiza es mucho más caro a España, Fernando se mantuvo firme defendiendo al país de los Alpes.

"Siempre digo que aquí tus gastos mensuales suelen ser un tercio de tu salario. Es decir, si ganas 6.000 francos suizos al mes, sueles gastar unos 2.000 francos suizos", confesaba el joven a este medio.

Adaptado a Suiza y con su gran salario, Fernando muestra su gran pasión por los coches y el automovilismo a través de sus redes sociales en la cuenta @thefer_cars. "Los precios de los vehículos son iguales que en otros países pero el salario es cuatro o cinco veces los de España. Puedes comprarte muy buenos coches", aseguraba.

De hecho, el joven español se encarga de recomendar su experiencia en la nación suiza: "Si lo que quieres es crear un buen CV, aprender idiomas y ganar muy buen dinero, Suiza es el mejor lugar del mundo".