Paula, joven con un doble grado, sobre ser becaria: “Trabajé 7 horas diarias por 4 meses, sin ninguna remuneración”

Montaje con Paula, joven becaria, e imagen generada con IA de una joven trabajando en una oficina. TikTok (@playz)

Las claves nuevo Generado con IA Paula, con un doble grado universitario, relata su experiencia como becaria en un estudio de interiorismo en Madrid, donde trabajó durante cuatro meses sin recibir remuneración alguna. Durante sus prácticas, Paula afirma que no recibió formación ni directrices claras, dedicándose principalmente a tareas menores y sin obtener feedback de sus supervisoras. En España, más de 1,5 millones de jóvenes han realizado prácticas no remuneradas, y solo el 30% logra acceder a un contrato indefinido tras su paso como becarios. El reciente estatuto del becario, aprobado por el Gobierno y sindicatos, busca asegurar los derechos de estos jóvenes y combatir la precariedad laboral en las prácticas profesionales.

Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el conocido estatuto del becario, un proyecto de ley que busca asegurar los derechos de este colectivo y fue pactado con los sindicatos en junio del año 2023.

La realidad es que los becarios en España son lo que se interpreta como una opción rentable para muchas empresas, ya que son un gasto mucho menor que un trabajador indefinido. Esto es principalmente porque tienen sueldos menores o directamente no reciben un salario.

De esta forma, Paula es una joven que compartió su experiencia como becaria en un estudio de interiorismo a través de la red social TikTok del canal digital joven de Radio Televisión Española, PlayZ.

"No aprendí nada"

"Soy Paula y sobreviví a ser becaria", comenzó expresando la joven. "Estuve 4 meses, 7 horas al día de lunes a viernes por ningún tipo de remuneración", explicó.

Parece poco común, pero la realidad es que, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; más de 1,5 millones de jóvenes han estado de alta en la Seguridad Social por cursar prácticas no remuneradas.

Paula cuenta con un doble grado en Bellas Artes, Diseño Integral y Gestión de la Imagen, lo que la llevó a cursar sus prácticas en un estudio de interiorismo en Madrid: "Yo me lo imaginé como un trabajo muy dinámico, suponía que iba a hacer planos, hablar con el cliente, hacer presupuestos...".

No obstante, comentó con notable decepción que "acabé rescatándoles el blog". Por lo general, el objetivo de las prácticas es que estos jóvenes que están entrando en el mundo laboral, aprendan y se instruyan en cierto sentido en 'el mundo real'.

Contrario a esta idea, la joven comentó que "el trato con mis instructoras fue absolutamente nulo, ellas no me daban trabajo, como que no sabían cómo gestionar el tema del blog, tampoco sabían qué dirección darme y acabaron diciendo que buscase en ChatGPT el tema del que quería hablar".

A la lista de penurias agregó que, además, alguna vez tuvo reuniones con sus instructoras que "solo eran para decirme que no sacaba el suficiente trabajo, cuando a mí no se me había dado ninguna directriz sobre ese trabajo, ni objetivos, ni plazos".

"Me dijeron que era una vaga, básicamente", remató la joven superviviente al mundo de los becarios. En este punto es importante resaltar que este trabajo era "sin remuneración alguna".

Es curioso plantearse que haya jóvenes que opten por realizar este tipo de trabajos en los cuales no reciben ni vacaciones ni compensación económica.

El motivo lo explicó Paula: "Yo decía es que están contando conmigo, seguro que les encanto, me van a contratar fijo... y a la hora de la verdad me quedé en la calle".

Por otro lado, destacó que "en ningún momento se revisó mi trabajo, ni se me dio un feedback y por supuesto, no aprendí nada de interiorismo en mis prácticas".

La triste realidad es que en España 'el becario' es una figura bastante predominante en el mercado laboral joven. Frente a alrededor de 1 millón de jóvenes becarios en España en 2024, el número de jóvenes con contrato fijo ese mismo año era de 670.000.

Incluso, solo una minoría de jóvenes menores de 30 años logra acceder al contrato indefinido después de trabajar como becario: en torno al 30%.

Así, este tipo de situaciones refleja el importante obstáculo al que se enfrenta la juventud española para conseguir un empleo estable y el problema estructural que presenta el mercado laboral español con la existencia de puestos como 'el becario'.