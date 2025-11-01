Una joven española en Vietnam: "Aquí el alquiler es regalado, pagamos 340€ al mes con agua, luz e internet incluido"

Las claves nuevo Generado con IA Una joven española en Vietnam destaca el bajo costo de vida, pagando solo 340 euros mensuales por un alquiler que incluye servicios como agua, luz e internet. Vietnam se presenta como un destino atractivo para españoles, con la posibilidad de vivir con 500 euros al mes, gracias a sus bajos costos en vivienda y alimentación. El país ofrece oportunidades laborales y un ambiente propicio para nómadas digitales, con un crecimiento económico constante y servicios básicos asequibles.

España vive una realidad que empuja a miles de jóvenes a coger sus maletas y buscar su futuro más allá de las fronteras.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son claros: en 2024, más de 3 millones de españoles viven en el extranjero, y cada vez son más los que optan por países con costes de vida mucho más bajos.

Uno de esos destinos es Vietnam, un lugar ubicado en el sudeste asiático que es famoso por su tranquilidad, playas paradisíacas y, por las oportunidades laborales que no se encuentran en España.

"Puedes vivir con 500 € al mes"

La historia de Susana así lo demuestra: "Al final se ahorra, ¡es un regalo!". En su opinión, lo más llamativo es cómo en Vietnam ha logrado que su dinero rinda mucho más.

"Aquí el alquiler es regalado. Pagamos 340 euros al mes con agua, luz e internet incluido, secadora, lavadora, hasta papel higiénico" explica a través de su canal de YouTube.

Pero eso no es todo. Tal y como señala, para moverse, lo normal es utilizar una moto, que llega a costar "unos 60 euros", y la comida, que en España sería un desembolso, en Vietnam se puede hacer con 15 euros al día, incluyendo desayunos, cenas y gasolina.

Pero no todo es perfecto. Susana reconoce que en su día a día hay momentos de caos y que los seguros no siempre cubren todo, pero ella lo toma con filosofía: "Es una porquería. Nosotros vamos a pasar a otro que sí es para nómadas digitales".

Ella misma anima a quienes estén pensando en dar el salto: "Si eres una sola persona, perfectamente con 500 euros al mes puedes vivir en Vietnam o Bali", afirma.

Vivir en Vietnam

Sus playas, su tranquilidad y unos precios muy asequibles que difícilmente se pueden comparar con España, son algunos de los factores que llaman a cientos de españoles a coger sus maletas y explorar este país.

Según Susana, la clave está en ser flexible y buscar bien. "Lo aconsejable es coger un Airbnb un par de semanas y luego buscar un piso de verdad, porque el alquiler aquí es algo que te deja con la boca abierta".

Pero, ¿cómo es realmente la vida en Vietnam para los españoles? El Ministerio de Asuntos Exteriores señala que se trata de un país de casi 100 millones con una economía que constantemente está en crecimiento.

Además, el acceso a servicios básicos como luz, agua o internet es asequible, haciendo que el país sea un imán para nómadas digitales.

"Es verdad que cuando llegas al país, la gente es un poco borde, pero cuando te ven más veces son más amables contigo. Aparte, las playas son increíbles y las calles están muy limpias"

Según el INE, aunque el número de españoles residiendo en Vietnam aún es reducido en comparación con otros destinos, la tendencia crece, especialmente entre jóvenes profesionales y autónomos que valoran no solo el ahorro, sino también la experiencia cultural.