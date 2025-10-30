Daniel Pina, directivo de una lavandería: “Inviertes 45.000 euros, la rentabilidad es del 50% y no necesitas empleados”

Las claves nuevo Generado con IA Daniel Pina, directivo de La Wash, afirma que una lavandería requiere una inversión inicial de 45.000 euros y ofrece una rentabilidad del 50% sin necesidad de empleados. La inversión para abrir una lavandería incluye máquinas y mobiliario, y puede aumentar hasta 80.000 euros si se realizan trabajos adicionales en el local. La facturación mensual de una lavandería varía según la ubicación y el número de máquinas, con ingresos promedio de 5.000 euros, pudiendo alcanzar hasta 13.000 euros en zonas concurridas.

El sueño de muchos empresarios es tener un negocio que funcione las 24 horas del día y que, además, no tenga necesidad de tener que contratar empleados. Más que nada, por los costes sociales que conlleva (IRPF; Seguridad Social...). Algo que cumplen a las mil maravillas las lavanderías.

Para desvelar qué hay detrás de este negocio, el creador de contenido Adrián G. Martín entrevistó a Daniel Pina, director de Expansión de la marca La Wash, y lo mostró a través de la red social TikTok.

“La rentabilidad es del 50% y no necesitas empleados”, afirmó con rotundidad el directivo que, a continuación, pasó a explicar las entrañas del negocio.

Inversión inicial

Para arrancar su explicación, la inversión inicial. La misma tiene diferentes variables, dependiendo del alquiler del local, por ejemplo, y del número de lavadoras que se pongan en funcionamiento.

Con todo, y hablando de un establecimiento medio, dicha inversión puede estar alrededor de los 45.000 euros. Cantidad que incluye las máquinas, el mobiliario... “En tres años es posible recuperar la inversión”, afirmó Daniel.

Si luego hay que realizar otro tipo de trabajos como electricidad, pintura o fontanería, y dependiendo del estado del local,la cifra puede llegar hasta los 80.000 euros.

¿Y cuánto se puede facturar en un mes? Como decía la canción, depende. Ahí entran en juego una serie de variables como la ubicación del local y el número de máquinas que estén en funcionamiento.

Por término medio, se puede hablar de unos 5.000 euros mensuales. Aunque esa cantidad puede ascender hasta los 13.000 euros si está en una calle importante de Madrid bien abastecida de clientes.

“Cada máquina debe facturar alrededor de 800 y 1.200 euros al mes para que sea rentable”, matizó Daniel Pina.

Con todos estos datos, la rentabilidad final puede ser del 50%. ¿Y cuáles son los meses de mayor afluencia de clientes? Sin duda, el invierno, ya que es más difícil que la ropa se seque pronto.