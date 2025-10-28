Un joven español visita un supermercado de EE. UU. y se sorprende con los precios: "Una botella de agua cuesta 22€"

Las claves nuevo Generado con IA El influencer Nil Ojeda visitó el exclusivo supermercado Erewhon Market en Beverly Hills, conocido por sus altos precios y productos orgánicos. Entre los productos que más sorprendieron a Ojeda se encuentran una botella de agua de cristal a 26 dólares y un paquete de hielos a 30 dólares. Ojeda probó el famoso batido de Hailey Bieber por más de 20 dólares y, aunque destacó su sabor, consideró que no justificaba el alto precio.

Son muchos los turistas que cuando visitan un país, se ven atraídos por la experiencia de comprar en un supermercado, ya sea por la diferencia de productos o precios que se puedan ofrecer.

Y en un lugar como Los Ángeles, donde el glamour, la fama y las estrellas conquistan las calles, un supermercado no iba a ser para menos.

Así, el joven influencer Nil Ojeda estuvo en una de las tiendas de la cadena de supermercados Erewhon Market y descubrió el gran precio de los productos así como la amplia variedad y el sabor de los mismos.

El supermercado de las estrellas

Hogar de la industria del entretenimiento por sus numerosas producciones de televisión, videojuegos, música y cine, Los Ángeles necesitaba un supermercado a la altura de sus estrellas.

Conocido por ser el lugar al que suelen acudir las grandes estrellas para hacer sus compras, Erewhon Market ha logrado convertirse en todo un emblema de la ciudad a la hora de atraer clientes en busca de productos para la élite por precio, marketing y calidad.

De tal manera, ante la curiosidad por conocer qué productos esconde, y sobre todo, el precio de los mismos, el influencer Nil Ojeda se animó a visitar una tienda de estas en Beverly Hills.

"Es un supermercado que quieren ser lo más orgánicos y premium posibles", contaba Ojeda. "Lo crearon una pareja de japoneses que querían hacer comida muy saludable y para gente muy rica".

Por ello, conociendo a su público: famosos, el supermercado se encarga de colocar precios muy por encima de la media para así satisfacer tanto al cliente con la mejor calidad como a todos los que forman parte de la cadena de producción y distribución.

"El precio está puesto para que todo se sustente y lo que te llegue sea lo más orgánico posible", apuntaba el influencer. Si te venden un salmón por 30 pavos, tú te puedes asegurar que no estás comiendo microplástico sino algo de alta calidad.

De ese modo, el concepto del supermercado se enfoca más a un "estatus" o "estilo de vida". "Es un supermercado al que se ha visto a un montón de estrellas de Hollywood ir a comprar", señalaba.

Con curiosidad por conocer el supermercado, el joven se dio un paseo por los diferentes pasillos, conociendo la amplia variedad de productos así como sus precios.

"Todo es sugar free", revelaba Ojeda. "Las empresas tienen que vender productos que el supermercado acepte. En ocasiones llegan a adaptar sus productos exclusivamente para poder venderlo ahí".

Algunos productos que sorprendieron a Ojeda fueron un brick de una docena de huevos por 18 dólares (15,48 euros), una botella de leche por 21 dólares (18,06 euros), pan por 17 dólares (14,62 euros), un paquete de hielos por 30 dólares (25,80 euros) o un yogurt por 13 dólares (11,18 euros).

"El pasillo de las frutas y verduras destaca bastante", contaba el influencer. "Puedo llegar a entender los precios si es comida muy orgánica y bien cuidada. Por ejemplo, un paquete de arándanos cuesta 10 dólares. Me sorprende que solo en esta sección haya dos personas reponiendo constantemente".

Sin embargo, lo que más sorpresa generaba en el joven era el pasillo de agua. Ahí Nil Ojeda dio con una botella de agua de cristal que tenía el precio de 26 dólares (22,36 euros): "Son casi dos litros. Es agua hiperoxigenada, nanopura y alcalinizada. Cuesta 26 dólares".

Además, el influencer no se marchó sin probar productos preparados como mac and cheese o el famoso batido de Hailey Bieber por el que pagó más de 20 dólares.

Al abandonar la tienda después de completar su compra, Ojeda probó los diferentes productos adquiridos. El joven quedó convencido por el sabor de la leche y del yogurt aunque confesó que no valía el alto precio que había pagado. "Al batido le doy un 9 de sabor pero un 0 de prueba. Habría pagado 5 euros por él", admitía.