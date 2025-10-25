Soy economista y este es el problema con el cambio horario definitivo en España: "Vamos a tener que esperar 1 año"

Imagen generada por IA de un hombre mirando su reloj y José Carlos Díez. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA El presidente Pedro Sánchez propone en la Unión Europea eliminar el cambio horario para beneficiar la salud y los ritmos biológicos de los españoles. El economista José Carlos Díez critica la propuesta de Sánchez, argumentando que la tecnología actual hace innecesario el cambio horario por razones de ahorro energético. La propuesta de eliminar el cambio horario será discutida en el Consejo Europeo y podría tardar un año en decidirse.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió este lunes anunciando que propondría en la Unión Europea poner fin al cambio de horario buscando el beneficio de los españoles.

Sánchez reveló cómo el cambio de horario vigente en el país perjudica a la energía y tiene "un impacto negativo en la salud y la vida de la gente".

Así, este tema llegó a El programa de Ana Rosa, donde el economista José Carlos Díez se mostró claro en relación a esta propuesta de cambio de horario definitivo y por qué no le acaba de convencer.

Ajustar los relojes...¿definitivamente?

España aplica un sistema de cambio horario que combina el horario de invierno y el horario de verano, con el objetivo de aprovechar mejor la luz natural y reducir el consumo energético.

Este sistema consiste en adelantar los relojes una hora en primavera y retrasarlos otra hora en otoño, siguiendo una directiva de la Unión Europea que busca coordinar los cambios horarios entre los distintos países miembros.

Durante los meses de verano, el país se ajusta al horario de verano, mientras que en invierno retorna al horario estándar, conocido como horario de invierno.

El origen de esta práctica en España se remonta a principios del siglo XX, aunque se consolidó durante la década de 1970 como medida de ahorro energético tras la crisis del petróleo.

La idea principal es sincronizar mejor las horas de actividad humana con la luz solar, favoreciendo la productividad y reduciendo la necesidad de iluminación artificial en hogares y lugares de trabajo.

Sin embargo, a lo largo del tiempo, el cambio horario también ha generado debate sobre sus efectos en la salud, el sueño y el rendimiento de las personas, especialmente en sectores como la educación, el transporte o la construcción.

En los últimos años, el sistema de cambio horario ha estado en discusión tanto a nivel nacional como europeo. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez decidió dar un paso hacia adelante y proponer dar punto final al cambio horario en busca de la protección de "los ritmos biológicos y la vida de la gente".

No obstante, esta propuesta no ha tardado en generar ruido mediático, con ciudadanos posicionándose en contra y a favor del cambio así como de científicos y especialistas dando su veredicto sobre los beneficios de un horario definitivo.

Uno que no tardó en pronunciarse fue el economista José Carlos Díez, el cual fue sincero sobre cómo veía esta propuesta del presidente.

"Fue necesario en la crisis del petróleo porque la mayor parte de la energía era gracias al petróleo y el precio se disparó", señalaba el economista. "Creo que ahora tema iluminación, sobre todo la de las calles con toda la tecnología LED y las renovables, ya no es necesario".

José Carlos Díez habló claro al respecto: "Pero bueno esto es una propuesta que Sánchez va a llevar al Consejo Europeo, todavía se va a negociar y va a tardar un año entero en decidirse".

De hecho, el economista cargó contra el presidente del Gobierno y su idea de plantear estas reformas. "Necesitamos un presidente estadista y un político, y tenemos un influencer. Así no se puede gobernar el país", achacaba Díez.

Por ello, si bien este fin de semana se cambiará la hora de los relojes de los españoles y el próximo verano también, quizás podrían ser los últimos cambios de las agujas.