Juanma, abogado, sobre la nueva tendencia laboral en España: “Si quieres cobrar el paro faltando 3 días, tienes un problema”

Las claves nuevo Generado con IA Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte sobre la nueva tendencia de faltar tres días al trabajo para conseguir el desempleo, señalando que es un error grave. Faltar al trabajo tres días podría interpretarse como una baja voluntaria tácita, llevando a la pérdida de indemnización y prestación por desempleo. El abogado explica que un despido disciplinario podría resultar en una investigación del SEPE, requiriendo justificación para evitar la devolución de prestaciones. Lorente concluye que intentar obtener el desempleo de esta forma deja al trabajador en una posición peor que al inicio.

Juanma Lorente, abogado laboralista, abordó en un vídeo en sus red social Instagram una aparente tendencia en el mundo laboral donde aquellos que buscan una salida de sus empresas faltan tres días al trabajo, los despiden y consiguen la prestación por desempleo.

No obstante, el abogado expresó que, por infalible que podría parecer dicho plan, en realidad es un grave error que puede llevar dos posibles escenarios, "cada uno peor que el otro".

Lorente expuso que las consecuencias de una ausencia injustificada, como es faltar por tres días, puede llevar a una baja voluntaria tácita o a obligar al empleado a devolver las prestaciones. El resultado es una u otra dependiendo de ciertos factores.

"Al final te ves peor"

"Si quieres conseguir el paro faltando a la empresa 3 días, tienes un problema, porque si haces esto hay dos posibilidades, cada una peor que la otra", comenzó el vídeo el abogado.

Antes de adentrarse en las dos catastróficas opciones, cabe preguntarse en qué situación alguien optaría por esta opción. El abogado también aprovechó para describir este perfil de empleado.

"Imagínate que estás harto de la empresa, no quieres seguir y decides no ir tres días porque has escuchado que a un amigo de tu cuñado le ha funcionado y ahora está cobrando el paro, y tú haciendo el tonto trabajando cuando tú lo que querías era estar en el paro", expuso.

Con esto, comenzó manifestando que lo primero que puede pasar es que "la empresa decida enviarte un burofax y que ese burofax diga que si no te presentas en la empresa entenderemos que es una baja voluntaria tácita".

En otras palabras, la empresa entiende que al no presentarse, el empleado está de baja voluntaria. Ahora bien, a su vez, si dicho trabajador no contesta al burofax, la empresa le dará de baja voluntaria en la Seguridad Social.

"¿Y esto qué significa? Significa que te irás sin indemnización, por supuesto, y sin paro", compartió Lorente: "Es decir, que lo que le ha funcionado al amigo de tu cuñado, al final a ti no te funciona".

Visto esto, se plantea el segundo escenario que, según el abogado, es "aún peor": "Lo dicho, faltas el 11, 12 y 13 de septiembre y te encuentras al día siguiente una carta de despido disciplinario por parte de la empresa".

"Y claro, tú, loco de contento, 'lo he conseguido, tengo la carta de despido'", manifestó Lorente. Así, este trabajador toma la decisión de ir con su carta de despido al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para recibir su prestación por desempleo: "Lo malo es lo que viene ahora", argumentó.

Una vez recibido el paro, expuso el experto que "existe la posibilidad de que después el SEPE y la inspección de Trabajo se interesen por tu tema".

Esto en otras palabras se manifiesta en varias preguntas sobre por qué el trabajador faltó tres días a la empresa: "¿Por qué has faltado? Dame una justificación ¿Estaba usted enfermo en el hospital? ¿Ha tenido que viajar a Uganda a salvar a su hijo?", ejemplificó Lorente.

"Si no tienes una justificación que ni el SEPE ni el inspector de Trabajo se crean, tienes un problemón, debido a que te van a pedir que devuelvas el paro cobrado y te van a cortar la prestación por desempleo", declaró el letrado.

Tras exponer estos terribles escenarios, donde "las demás consecuencias de esto no me las quiero ni imaginar", Lorente concluyó señalando que "al final te ves peor que cuando decidiste faltar al trabajo, yo no te lo recomiendo".