Un viaje a la esencia del vino en el corazón de la Ribera del Duero de la mano de Bodegas Carramimbre

Cualquier ocasión –por mínima que sea– es buena para brindar y qué mejor que hacerlo con un buen vino. En España está claro que nos gusta celebrar o, al menos, disfrutar de esta bebida. En 2024, según el informe elaborado por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), se consumieron 9,78 millones de hectolitros.

Sin embargo, hay miles de maneras de disfrutar del vino, más allá de un simple trago. En este contexto, Bodegas Carramimbre –una de las referencias vinícolas más emblemáticas de la localidad vallisoletana de Peñafiel– se reinventa y abre sus puertas a una experiencia enoturística que promete conquistar todos los sentidos.

Tradición y modernidad entre viñedos

Fundada en 1997, en el corazón de la Ribera del Duero, esta bodega nació por el empeño de varias familias muy ligadas al cultivo de la vid. Desde entonces, esta casa ha sabido aunar con armonía la tradición con la modernidad.

Su nueva etapa enoturística refleja esta esencia. La incorporación de una moderna zona de barricas y una línea de embotellado de última generación se complementa con instalaciones vanguardistas, donde el diseño contemporáneo se funde con el paisaje castellano.

Con la propuesta inédita de Bodegas Carramimbre, el visitante descubrirá un universo donde el vino se ve y se siente. A las tradicionales visitas por las vides –la casa cuenta con hasta 70 hectáreas de producción de viñedo propio–, la sala de elaboración y la nave donde reposan los vinos, ahora se le suman experiencias más sensoriales: conciertos nocturnos entre cepas, catas personalizadas con maridajes únicos, talleres de enología y la posibilidad de celebrar eventos a medida.

Cada detalle ha sido cuidado con mimo para adaptar la actividad a las necesidades de cada visitante, manteniendo siempre el trato cercano y familiar que distingue a la bodega.

Una degustación que permite conocer el alma del vino Ribera del Duero

Pero, sin duda, uno de los grandes atractivos de las Bodegas Carramimbre son las degustaciones comentadas, una oportunidad sin igual para conocer las tres grandes líneas de la casa: Carramimbre, Altamimbre y Torrepingón.

Desde vinos jóvenes, frescos, frutales hasta crianzas y reservas de carácter más complejo, todos reflejan el alma de Ribera del Duero. Cada una de las botellas guarda su propia esencia, pero todas ellas tienen características que hacen que la bodega sea un referente a nivel nacional e internacional.

Estos vinos han sido valorados por diversas publicaciones del sector vinícola como Guía Peñín, Wine Espectador o Wine Enthusiast y además, han obtenido diversos premios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Arquitectura, paisaje y vino en un mismo espacio

El diseño moderno del nuevo edificio se integra en armonía con el entorno natural, invitando a disfrutar de las vistas de una forma pausada. Los grandes ventanales bañan de luz cada espacio, mientras la piedra, la madera y las líneas suaves evocan el paisaje que rodea la casa vinícola.

El compromiso de Bodegas Carramimbre es ofrecer una experiencia completa en la que vino, cultura, paisaje y arquitectura respiran en perfecta armonía. Pero, para adentrarse en este universo vinícola es necesario reservar con antelación. Puedes hacerlo a través de su página web.