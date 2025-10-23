Manuel, yesero, alerta sobre la falta de relevo generacional en la obra: "Si no hay profesionales no sé quién te va a enseñar"

Las claves nuevo Generado con IA La edad media de los trabajadores de la construcción llegará a los 45 años en 2025, y se prevé que siga aumentando, lo que preocupa al sector por la falta de relevo generacional. La Confederación Nacional de la Construcción señala que faltan hasta 700.000 trabajadores, especialmente 120.000 en el sector de instalaciones técnicas, donde solo se cubrirán 30.000 vacantes. La inmigración se considera clave para afrontar la falta de trabajadores jóvenes en el sector, mientras se buscan formas de atraer y formar a nuevas generaciones. Se promueve la inclusión de mujeres en la construcción, donde actualmente solo representan el 11,4% de la fuerza laboral, para abordar la falta de mano de obra.

La edad media de los trabajadores de la construcción se ha situado en los 45 años en 2025 y se prevé que siga subiendo. Además, el sector protesta por la falta de relevo generacional, ya que las nuevas generaciones optan por otras profesiones.

Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hacen falta hasta 700.000 trabajadores para afrontar la creciente demanda de proyectos de construcción de vivienda. De hecho, este organismo especifica que en el sector de las instalaciones técnicas se necesitan 120.000 efectivos y sólo se cubrirán 30.000.

Manuel, un yesero que lleva toda su carrera laboral dedicado al ámbito de la construcción, ha advertido de que la inminente jubilación de los empleados de este área traerá graves consecuencias. "Si no hay profesionales, quién te va a ayudar", se pregunta.

Falta de referentes

En un reportaje de los servicios informativos de Antena 3, este profesional en la aplicación y manipulación del yeso en labores de albañilería, decoración y construcción insiste en el peligro de que la nueva camada de trabajadores no tenga referentes con experiencia.

Cuenta que él empezó al lado de albañiles y yeseros que tenían mucha experiencia, lo que le permitió aprender y empaparse de todos los conocimientos. "Yo me preparé con la gente mayor que había antes", indica.

Por lo tanto, el desafío es doble. Por un lado, atraer a los jóvenes a un trabajo físico con una alta demanda de empleo y, por otro lado, conseguir formar apropiadamente a estos trabajadores inexpertos sin la figura de albañiles con amplio bagaje, ya que estarán retirados.

Así, el devenir de la profesión de constructor y, a su vez, la creciente demanda de obras para vivienda y proyectos urbanísticos dependen de si se consigue sustituir a los empleados que se van a jubilar próximamente. Ante la falta de trabajadores jóvenes, la inmigración va a jugar un papel clave.

En este sentido, las asociaciones proponen aumentar la reputación del sector y, a través de iniciativas innovadoras como los Escape Room y la gamificación, acercar a las nuevas generaciones.

Asimismo, abogan por la incorporación de la mujer a la manipulación del cemento y el yeso, ya que actualmente sólo el 11,4% del total de los trabajadores de la construcción son mujeres, según la Confederación Nacional de la Construcción.