Un agente inmobiliario advierte sobre el futuro de la vivienda: "Si los tipos de interés suben del 3%, tenemos un problema"

La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. La falta de acceso para los jóvenes, los precios en alza y la falta de construcción marcan una problemática sin solución a corto plazo.

No obstante, ahora es un buen momento para comprar un inmueble, así lo demuestra el aumento del 25% interanual de las firmas de hipotecas en España, según Fotocasa.

Así lo explica Edgar Sánchez, agente inmobiliario, quien considera que "ahora es un buen momento para comprar porque la vivienda continúa subiendo y los tipos de interés siguen bajos". Pero alerta de que si los tipos "suben por encima del 3% fijo, empezamos a tener un problema".

Tipos actuales al 2%

Actualmente, los tipos de interés, fijados por el Banco Central Europeo (BCE), se sitúan en el 2% y, según las palabras de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, se mantendrán en el mismo nivel porque "nos encontramos en una buena posición para afrontar crisis futuras".

El experto, en una entrevista con la Cadena Cope, sostiene que los precios de la vivienda van a continuar escalando y, en este contexto, una subida de tipos de interés podría impactar de lleno en la compra venta de viviendas.

En paralelo, Edgar Sánchez alerta de una nueva tendencia entre los propietarios de inmuebles: vender antes de alquilar. El motivo es que la inseguridad jurídica a la hora de alquilar ha aumentado por culpa del fenómeno de la inquiokupación, que consiste en dejar de pagar el alquiler y, aún así, continuar en la vivienda.

"La inseguridad jurídica es grande. Estás metiendo mucho dinero en una casa y en España tenemos demonizados a los propietarios. Antes la mitad de los alquileres no llevaban seguro", expone el fundador de Boende Servicios Inmobiliarios.

Además, el alquiler ha subido exponencialmente en los últimos años. Según Idealista, el precio del alquiler en España se ha incrementado un 10,9% durante los últimos 12 meses.

El motivo, según el agente inmobiliario, es que "no hay obra nueva, no hay producto ahora mismo y la gente no quiere alquilar, pero la demanda sigue siendo la misma, entonces los precios suben". Así, cree que la solución pasa por hacer una "vivienda pública muy barata y que sea muy rápida y fácil de construir".