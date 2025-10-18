Javi, albañil, sobre la falta de obreros en la construcción: "Tenemos miedo de contratar y que a los días diga que no viene"

Imagen de Javijam y una imagen generada por IA de dos albañiles trabajando. Gemini

Entre todos los problemas relacionados a la vivienda que vive España, uno de ellos es la escasez de trabajadores de la construcción que puedan edificar estos nuevos hogares.

La albañilería ha perdido atractivo entre los jóvenes. De hecho, según BBVA Research, se estima que tan solo el 13% de los albañiles tienen menos de 30 años y ese ratio desciende cada año aún más. Falta relevo generacional y eso es un grave problema.

De hecho, los que más ven esta situación son los propios trabajadores de la construcción y oficiales como Javi. Este albañil estuvo en el podcast Sector Oficios y señaló cómo hoy en día cuesta encontrar profesionales y les da miedo contratar a cualquiera que a los días va a abandonar el puesto.

Se busca: Albañiles en España

El sector de la construcción en España atraviesa una falta creciente de mano de obra cualificada. Tras el desplome que siguió a la crisis de 2008, muchos profesionales abandonaron el oficio y no se ha producido un relevo generacional suficiente para cubrir la demanda actual.

Las empresas constructoras señalan dificultades para encontrar albañiles, encofradores, fontaneros o electricistas, incluso ofreciendo sueldos competitivos.

La dureza física del trabajo, la temporalidad y la percepción de inestabilidad alejan a los jóvenes de un sector que fue motor económico durante décadas.

Esta escasez amenaza con frenar proyectos de vivienda, obras públicas y rehabilitaciones energéticas. Sin políticas de formación y atractivo laboral, el sector corre el riesgo de quedarse sin el personal necesario para responder al crecimiento previsto en los próximos años.

De hecho, este fue el tema que se abordó en el podcast Sector Oficios y donde Javi (@Javijam), señaló a esta escasez de trabajadores profesionales.

"Los buenos albañiles somos los que hemos resistido a la crisis", apuntaba el albañil. "Muchos se tuvieron que ir a fábricas y a otras cosas, son albañiles pero lo dejaron apartado y no quieren volver porque la gente lo pasó mal".

"La gente lo pasó mal y los albañiles lo pasaron mal, incluso el asalariado. Se vio que no cobraba ni en la empresa que trabajaba", aseguraba Javi.

Asimismo, también mostró su disconformidad con la falta de trabajadores dispuestos a desempeñar el oficio de la construcción y cómo eso limitaba el crecimiento de muchas empresas y oficiales. Básicamente sin trabajadores es imposible hacer más obras, aunque quieran y les paguen bien.

"Lo de ahora es malo porque no hay gente. Antes había gente. No podemos crecer y también es porque tenemos miedo a contratar a nadie", indicaba el albañil.

De hecho, no es solo la dificultad de encontrar a gente dispuesta a trabajar en la construcción sino trabajadores que de verdad se comprometan con su puesto laboral.

"Tenemos miedo a contratar de que nos vaya a salir rana y no saquemos lo que él hace", aseguraba Javi. "Como está la cosa tan apretada, de enseñar y formar a alguien y que mañana llegue y te diga que en 15 días no viene. Coño, he perdido 15 días en enseñarte".

Sin embargo, no todo han sido casos así dado que el albañil confesó que muchos de los albañiles que formó hoy se dedican a la profesión por cuenta propia.

"He enseñado a mucha gente. Tengo muchos chavales que han entrado conmigo a la obra. He formado a muchos chavales y ahora están de autónomos", declaraba el albañil.

Para revertir esta tendencia, es esencial promover la formación en oficios y dignificar las profesiones vinculadas a la construcción.

Revalorizar su importancia, ofrecer mejores condiciones laborales y destacar sus oportunidades de estabilidad y crecimiento puede atraer a nuevas generaciones y garantizar el futuro de un sector clave para la economía española.