Iñaki Aldaz, policía local con 18 años de antigüedad, sobre su salario: “El sueldo anual de un agente raso roza los 40.000€”

Las claves nuevo Generado con IA Iñaki Aldaz, sargento de la Policía Local de Sabadell, destaca que un agente raso gana cerca de 40.000 euros anuales. Los policías locales en Sabadell trabajan semanas completas, seguidas de una semana de descanso, cumpliendo unas 70 horas semanales durante sus turnos laborales. El cuerpo policial tiene una estructura jerárquica que va desde agentes rasos hasta intendentes mayores, con sueldos que varían significativamente a medida que se asciende. El sueldo de un policía raso en Sabadell es de aproximadamente 2.000 euros netos mensuales, con complementos adicionales por trabajar de noche o exclusividad.

Iñaki Aldaz es sargento de la Policía Local de Sabadell, Barcelona, desde hace 18 años, así lo contó en el pódcast de Talent Match donde habló sobre la realidad que supone su trabajo, recalcando que los policías son personas con "debilidades y fortalezas".

Aldaz se centró en hablar sobre cómo funciona la estructura jerárquica en el cuerpo policial, los salarios y las condiciones laborales de la policía local de Sabadell.

De esta manera comentó que a medida que se asciende en rango el sueldo aumenta alrededor de "400 euros brutos". Además, también mencionó que estos trabajadores públicos suelen trabajar semanas enteras, pero luego cuentan con "una semana de fiesta".

"El mejor trabajo del mundo"

El policía expresó que estuvo 11 años como agente raso hasta que ascendió a sargento y es responsable de todo el turno entero de trabajo, entre 45 y 50 personas.

Su turno laboral comienza a las 5 de la mañana, por lo cual contó que "me levanto a las cuatro menos cuarto". No obstante, agregó entre risas que "estoy acostumbrado a madrugar, soy hijo de pescaderos".

De esta manera Aldaz explicó que la forma de trabajo del cuerpo policial en Sabadell consiste en que "tenemos un calendario básico que es de una semana de trabajo y una semana de fiesta".

Así, continuó exponiendo que "en la semana de trabajo concentramos las horas de trabajo que cualquier otro funcionario hace en 15 días y luego disfrutamos de una semana de fiesta".

Iñaki Aldaz en el pódcast 'Talent Match' YouTube (@talentmatch_es)

Hizo hincapié en que al hablar de "una semana", no se refiere a una semana laboral de 5 días sino de "lunes a domingo" o, en alguna ocasión, "de lunes a lunes": "Nosotros trabajamos también sábados y domingos y luego, en muchas ocasiones, en lugar de ser 7 días son 8 días".

Con esto, recalcó que un funcionario trabaja aproximadamente 35 horas semanales, sin embargo, los policías "trabajamos aproximadamente 70 horas semanales y tú lo divides entre 7 días y estamos rondando más o menos las 10 horas diarias".

Agregó que "nosotros al final tenemos que cumplir con unas horas anuales (...) que son unas 1.500 horas anuales, una media de 35 horas semanales".

No obstante, hay que considerar que estos trabajadores concentran esas 35 horas semanales, trabajando aproximadamente 2 semanas al mes.

Sobre los horarios, comentó que "es un poquito complejo", pero en resumen funcionan con turnos de 8 horas y media: "Entramos a las 6 de la mañana y terminamos a las 14:30 horas, por la tarde empiezan a las 14:00 horas y terminan a las 22:30 horas".

"Por la noche es igual, son turnos rotativos como en una fábrica", comparó. También añadió que en Sabadell estos turnos son fijos y, por otro lado, comentó que trabajar de noche supone un complemento extra.

"La noche, no por ser obligatoria, sino por la penosidad propia que supone, es un complemento extra, o sea que compensa", reveló Aldaz.

Tras exponer esto, confesó que "el tiempo vuela" con este método de trabajo: "Trabajar así es maravilloso evidentemente, tienes semanas enteras de fiesta durante todo el año, entonces para conciliar la vida laboral y familiar es fantástico".

Iñaki Aldaz, policía local con 18 años de experiencia YouTube (@talentmatch_es)

"Pasan dos cosas, primero, el tiempo vuela durante la semana trabajando en el mejor trabajo del mundo, y, segundo, la semana de fiesta disfrutando de tu tiempo libre, tus hobbies, tus aficiones y tu familia, pasa aún más rápido", continuó expresando el policía local.

El único problema que recalcó de este sistema de trabajo es que "una mitad de la plantilla prácticamente no tiene contacto con la otra, entonces puedes tener compañeros con los que estás meses sin coincidir".

Sobre la estructura jerárquica dentro del cuerpo policial catalán explicó que el nivel más bajo de la pirámide son los agentes rasos, el siguiente nivel es el cabo y después el sargento, que es donde se encuentra ahora Aldaz.

No obstante, esta organización es la que se aplica en la policía local de Sabadell, es posible que se aplique de diferentes maneras en otras comunidades autónomas o localidades.

Esto mismo ocurre con el salario: "Cada Ayuntamiento paga de manera distinta, en el caso de Sabadell un policía que acaba de entrar está rondando los 2.000 euros netos mensuales, el cabo gana unos 400 euros brutos mensuales más".

Por otro lado, añadió que un inspector, que ya corresponde a un cargo ejecutivo por encima del sargento, "puede estar ganando unos 3.500 o 3.700 euros mensuales y un intendente mayor (cargo superior) es posible que esté rondando los 5.000 euros, al final es un directivo".

Además del sueldo mensual, existen ciertos complementos que es posible cobrar: "Hay complementos por disponibilidad plena, por exclusividad o incompatibilidad con otros puestos de trabajo, entre otros, que no sé con eso por dónde rondará el sueldo".

Sin embargo, quiso hacer énfasis en que en la policía no reciben descuentos en productos como dietas, gasolina entre otros, porque "a pesar de lo que se pueda decir y pensar, estamos hablando de dinero público".

Por último, explicó que el sueldo bruto anual de un policía depende del municipio en el que se trabaje, sin embargo, calculó que "suele rondar los treinta y tantos mil o 40.000 euros como agente raso".