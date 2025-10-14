Un joven camionero, no se muerde la lengua con su sueldo: “Facturo unos 15.000 euros brutos, dependiendo del mes”

Antonio Reyes, a sus 27 años es camionero autónomo en España, un oficio que definió así: "Estoy enamorado de mi trabajo y me gusta lo que hago", además de esto, recalcó que es un negocio familiar, ya que su tío y su padre también estaban en la misma línea laboral.

Sin embargo, a pesar de sentir una profunda pasión por su trabajo, en sus inicios supuso importantes sacrificios económicos y, actualmente, se enfrenta a la presión fiscal de ser autónomo en España.

Así, contó su experiencia en el pódcast Rutas de Éxito dejando ver las entretelas que esconde su profesión como camionero en una empresa de frigoríficos y carne congelada.

"Hay miedo a ser autónomo"

El joven contó que cuando comenzó tuvo que endeudarse con un taller por "no sé si eran 7.000 u 8.000 euros", para conseguir hacer que su camión funcionase.

Así, señaló que del trabajo que le trajo dicho camión "comíamos 4, mi pareja, mi hijo, mis padres y yo (...) Es muy difícil, son muchas horas y mucha cabeza fría".

Además de esto, comentó que en un principio recibió muchos comentarios negativos o de sorpresa cuando confesaba que era un trabajador autónomo.

"No sé por qué la gente le tiene tanto miedo a ser autónomo, es un trabajo normal y corriente, solo que tienes más responsabilidades y lo que sudes y trabajes te lo vas a quedar tú", enfatizó Reyes.

Mario, entrevistador (izquierda) y Antonio Reyes, joven camionero (derecha) YouTube (@RutasdeÉxito)

A pesar de sus complicados inicios, actualmente su facturación media es "de 12.000 a 15.000 euros con facturación masiva, dependiendo del mes y que todo salga bien".

No obstante, señaló que el nivel de facturación de cada mes depende siempre de lo que esté llevando, a dónde y la cantidad que esté llevando.

A modo de contexto, una facturación 'masiva' es un mecanismo de emitir múltiples facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales simultáneamente, en vez de realizar cada factura por cada cosa.

Es decir, en esta situación Reyes, juntando todos los servicios que ha llevado a cabo en el mes para diferentes empresas o clientes, consigue facturar en total alrededor de 12.000 y 15.000 euros brutos.

Antonio Reyes, joven camionero de 27 años YouTube (@RutasdeÉxito)

Ahora bien, aclaró que este nivel de facturación se debe a que "nosotros vivimos en plena campaña de trabajos los 365 días del año, solamente tenemos un mes o mes y medio tonto, que lo tienes en todos lados, que son julio, agosto y septiembre".

Sin embargo, estos 15.000 euros no son netos, por lo cual es importante restar todos los gastos que vienen después: "Facturando unos 12.000 o 15.000 euros, vas a gastar unos 4.000 o 5.000 euros de gasoil", comenzó a enumerar.

"El camión se va a llevar sí o sí unos 1.000 euros que tienes que apartar en mantenimiento, esta parte no se puede quitar", enfatizó seriamente el joven camionero.

Con esto, recalcó que este gasto hay que "cumplirlo a rajatabla", ya que, al final, este es su instrumento de trabajo y cualquier avería podría resultar en un accidente.

Mario, entrevistador (derecha) y Antonio Reyes, joven camionero de 27 años (izquierda) YouTube (@RutasdeÉxito)

Además aprovechó para hacer un paréntesis expresando que cada ida al taller son aproximadamente 1.000 euros y, a pesar de parecer caro, "el problema es que nadie nos ganamos bien la vida" y que "lo único que ha subido en los últimos años son los impuestos".

Tras este breve inciso, continuó desglosando su salario: "Ponte que te quedan unos 5.500 o 6.000 euros (...), pero tú ten en cuenta que va a llegar el trimestre y tú vas a pagar pasta y luego igual te lo devuelven, pero vas a pagar, y yo más que soy por módulos".

"Entre la letra del camión y la cuota de autónomo, el gasto es más o menos de 1.200 o 1.300 euros", comentó el joven camionero.

Finalmente, el joven concluyó que, a pesar de facturar alrededor de 15.000 euros brutos, después de todos los gastos que supone el mantenimiento del camión, los impuestos de autónomo y la gasolina para los largos viajes que tiene que emprender, factura alrededor de 6.000 euros netos.

Esto, restando algún gasto extra al que tenga que hacer frente a lo largo del mes. Por ejemplo, alguna avería, el aumento del precio del gasoil, entre otros.