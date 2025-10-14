José María, que comparte piso a los 57 años, tajante: "Vivo con mi compañero de trabajo porque solo es imposible"

El precio del alquiler en España atraviesa su momento más crítico. Nunca antes había sido tan caro vivir en las grandes ciudades.

Según los últimos datos oficiales, el coste del metro cuadrado en alquiler ha alcanzado sus máximos históricos en todas las capitales, con subidas que superan el 10% en los últimos doce meses. Y las previsiones para final del año no apuntan a una mejora.

Cada vez más españoles expresan su frustración ante un mercado inmobiliario que parece inalcanzable. Encontrar un piso disponible se ha convertido en una odisea, y cuando aparece una oportunidad, los precios resultan prohibitivos para la mayoría.

"Cuesta llegar a fin de mes"

La escasa oferta de vivienda, la falta de nuevas construcciones, la altísima demanda y los sueldos que apenas crecen han creado una tormenta perfecta.

En medio de este panorama está José María, de 57 años. Después de toda una vida trabajando, se ha visto obligado a compartir piso para poder llegar a fin de mes.

"Comparto con otro amigo porque entre los dos es más llevadero. Solo no podría", señala el hombre a La Sexta Noticias, haciendo alusión a que el escenario "es imposible". "Tengo amigos que les está costando llegar a fin de mes", confirma.

El fenómeno no es aislado. Según datos del Observatorio de Vivienda del MITMA, la edad media de quienes comparten piso ha aumentado un 62,9% en apenas cinco años.

Uno de cada cinco ya supera los 40 años, y muchos rondan incluso la jubilación. José Agustín, por ejemplo, lleva nueve años compartiendo piso porque "todo está supercaro, así que pensamos buscar algo fuera de la ciudad".

Y no es el único caso. Jorge, con 73 años, cuenta que "vivo con tres abuelos más", porque conseguir un alquiler "más o menos razonable es poco menos que imposible".

Historias como las suyas muestran una nueva cara de la crisis habitacional española: la de los mayores que ya no pueden pagar una vivienda solos, ni siquiera después de toda una vida cotizando.

Alquileres por las nubes

1,200 euros, 1,600 euros, 2,250 euros al mes... son algunas de las cifras que se pueden encontrar en las plataformas de alquileres por un piso en las grandes ciudades.

Y si la búsqueda se centra en los más 'baratos', lo que arroja son viviendas de 30 o 50 metros cuadrados.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España.

Mientras tanto, las medidas públicas como los topes al alquiler, las ayudas al alquiler o los programas de vivienda protegida no logran resolver el problema de fondo: un mercado tensionado, con alta demanda y poca oferta, que dificulta el acceso a un derecho básico.