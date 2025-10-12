Un venezolano cuenta la realidad de emigrar a Murcia: “Es posible vivir con 1.000 € al mes, eso en Madrid, imposible”

La comunidad venezolana en España ya llega hasta 400.000 personas, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, y se espera que las cifras sigan aumentando considerando la delicada situación política del país latinoamericano.

De esta manera, Daniel, conocido en redes sociales como @danenespana, es un creador de contenido venezolano que se dedica a compartir su proceso administrativo y de asentamiento en España para ayudar a quien decida mudarse.

En esta ocasión compartió su valoración sobre Murcia, calificando esta comunidad autónoma como una buena opción para vivir principalmente porque resulta ser mucho más barata que otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

"Una joya escondida"

"Emigrar a España no es solo un cambio de país, también es elegir una comunidad autónoma y una ciudad donde construir una nueva vida y elegir bien puede marcar toda la diferencia", comenzó introduciendo el venezolano.

Con esto, definió a Murcia como "una joya escondida en el sureste de España que para muchos puede ser la puerta de entrada para una vida más tranquila, asequible y llena de oportunidades".

Una vez hecha la introducción, comenzó a desglosar cómo son los gastos en esta ciudad empezando con el alquiler: "El precio del alquiler es, sin duda, una de las ventajas más grandes de vivir en Murcia".

Así, explicó que, según el portal inmobiliario Idealista, en Murcia el precio del alquiler es de 8,9 euros por metro cuadrado. Esto se traduce a que una vivienda de 80 metros cuadrados supone 712 euros de alquiler mensuales.

"Un apartamento de dos habitaciones en zonas céntricas puede rondar los 550 y 650 euros, en los barrios más alejados puede rondar más o menos los 400 o 500 euros", manifestó Daniel.

Comparando con Madrid, manifestó que "vivir en Murcia es más de un 40% más barato". Aprovechó y recalcó que esto permite que exista una opción de ahorro que en otra ciudad española puede que no exista.

Por otro lado, también expuso que el coste aproximado del alquiler por habitaciones es variable: "En una zona céntrica lo puedes encontrar desde 250 euros hasta los 500 euros, pero dependerá del tipo de habitación que quieras".

Además de los costes de la vivienda, también quiso exponer el tipo de trabajos que, mayoritariamente, hay disponibles en Murcia: "Puedes conseguir trabajos desde la agricultura o el sector logístico".

"También puedes conseguir en atención al cliente, que era mi antiguo trabajo, en hostelería y turismo, además de educación y sanidad, pero eso está destinado a personas con su título homologado", continuó enumerando.

Por supuesto, comentó también que el trabajo al que optar depende de la situación a nivel burocrático en la que se encuentre el individuo.

El venezolano quiso exponer otros gastos en la ciudad como el transporte público, que señaló que el bono mensual ronda "entre 20 y 30 euros".

Además, sobre el coste de la comida manifestó que "Murcia, gracias a su producción agrícola, tiene uno de los costes de alimentación más asequibles de España".

"El gasto medio de un supermercado para dos personas ronda entre los 250 a 350 euros al mes", declaró Daniel. Sin embargo, enfatizó en que "esto va a depender mucho de los hábitos de compra", además de la calidad del producto y el supermercado en el que se compre.

Sobre el precio del ocio en esta comunidad autónoma declaró que, por ejemplo salir a comer, puede costar "entre 20, 30 y 35 euros para dos personas incluyendo bebidas o postre", explicó.

Finalmente, resaltó que, sumando todos estos gastos y otros como, por ejemplo, los suministros, que "más o menos son unos 100 euros". El coste de vida en Murcia podría rondar los 1.000 euros, dependiendo del estilo de vida.

"Murcia puede cambiar tu vida permitiéndote vivir con menos de 1.000 euros al mes, lo que es casi imposible en Madrid o Barcelona", concluyó el creador de contenido venezolano.