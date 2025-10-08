José Elías, empresario multimillonario, tajante: “El sistema educativo te enseña a ser pobre el resto de tu vida”

José Elías Navarro es conocido por su amplia fortuna, por ser el dueño de supermercados La Sirena y accionista mayoritario de numerosas empresas. El multimillonario, además, tiene dos podcasts como Búscate la Vida y Un Café Incapto con Jose.

Así, el empresario se ha convertido en un rostro reconocido por sus contundentes opiniones y consejos empresariales o económicos.

En esta ocasión, compartió a través de la red social X, anteriormente Twitter, una crítica al sistema educativo español, alegando que ha hecho que los jóvenes opten por la conformidad en la vida laboral en vez de la ambición.

"Limita el potencial"

José Elías no dudó en comenzar de manera contundente: "El sistema educativo te enseña a ser pobre. Y encima, te convence de que eres clase media".

Argumentó que el problema inicial viene de que "nos han vendido que con una carrera y un buen trabajo llegas a ser clase media, pero la realidad es que no".

Acto seguido, hizo una comparación de cómo han cambiado las aspiraciones a lo largo de los años. Señaló que "nuestros abuelos aspiraban a comprarse un piso, nuestros padres a alquilarlo".

No obstante, expuso que los jóvenes "aspiran a compartir una habitación, vivir de alquiler o vivir en casa de sus padres hasta pasados los 30 años".

Esta crítica es una que ya ha hecho en otras ocasiones, haciendo énfasis en que la generación más joven tiene unas ambiciones distintas a las anteriores y que, al final, viven una realidad mucho más precaria.

"¿Qué tipo de 'clase media' estamos construyendo en la actualidad entonces?", planteó el empresario, respondiendo que "el problema es que el sistema te prepara para un sueldo que, según un convenio, te cataloga como pobre para el resto de tu vida".

Además, agregó que "te hace creer que ese es el camino correcto". Sin embargo, enfatizó que muchos acaban llevándose una decepción: "Te gradúas, consigues un empleo y te das cuenta de que la promesa de una vida mejor no llega".

Después de esta fuerte crítica, quiso señalar que "no estoy en contra de la formación, al contrario, pero sí estoy en contra de cómo está configurada, ya que es un sistema que crea falsas expectativas y limita el potencial de las personas".

El empresario multimillonario propuso que "la educación debería prepararte para la realidad económica, no para ser un empleado con un sueldo bajo para toda la vida, al menos en el 90% de los trabajos que puedes conseguir cuando terminas una carrera".

Es cierto que algunos jóvenes han hecho énfasis en que el sistema educativo actual no los prepara para el mundo laboral, sobre todo a nivel económico.

Muchos jóvenes se gradúan de la universidad y no saben invertir, hacer una declaración de la renta o leer una nómina. Estas son cosas que al final, son esenciales para la vida adulta.

Así, el empresario quiso transmitir que es preciso enfocar más a los jóvenes en este tipo de conceptos y, sobre todo, impulsar que exista una ambición más allá de comprar una vivienda. A pesar de que los jóvenes españoles se encuentran en una complicada situación a nivel económico.