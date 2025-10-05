Sonia, una vecina de Málaga, sobre su dura realidad: "Duermo en el sofá de mis padres porque no hay pisos para alquilar"

La situación de la vivienda en España es una realidad conocida por los españoles. No solo afecta a las grandes ciudades, sino que también las pequeñas localidades han empezado a sentir la situación.

El aumento constante de los precios se une a una falta de oferta que cada día afecta a miles de personas en todo el país.

A esto se suma el auge de los pisos turísticos, que generan una tensión aún mayor en los barrios y ciudades con mayor demanda, especialmente en zonas muy turísticas.

Los precios de la vivienda en las zonas turísticas siguen subiendo año tras año, y cada vez resulta más difícil para los residentes acceder a un hogar propio.

En lugares como Baleares, la Costa del Sol o las Islas Canarias, comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en un auténtico lujo que pocos pueden permitirse.

El atractivo del clima, el mar y la alta demanda internacional han disparado los precios, dejando a muchos vecinos en una situación muy complicada.

Este es el caso de Sonia, una malagueña que no ha dudado confesar a los tertulianos y a la audiencia de La Sexta Xplica su dura realidad al no encontrar una vivienda para ella y su familia.

"Duermo en el sofá"

"He tenido que irme a casa de mis padres, con mis tres hijos y mi marido a casa de su madre con el perro, porque no hemos tenido cojones de encontrar un piso para irnos a alquilar", confesaba la joven hace tan solo unos días en el plató del programa.

Según relata la mujer, en Benalmádena, lugar en el que ha estado buscando una casa para vivir desde hace año y medio, "solo puedes encontrar viviendas vacacionales".

Sonia relatando su situación. 'La SextaXplica'

"Si tú quieres un piso para todo el año, hay pisos de dos o tres habitaciones por 1.500 euros", denuncia Sonia y es que, tal y como señala, la mujer "no puedo permitirme ese dinero de alquiler".

Indignada, la mujer relata que muchos han sido los que la han criticado por buscar un hogar en Benalmádena por ser considerado un lugar turístico.

Sin embargo, con mucha confianza, no duda en respaldarse en que "soy de ahí y siempre he vivido ahí". Cada piso por el que se interesa le dice algo similar: "Te tendrías que ir en junio".

Para Sonia y su familia la situación en la que viven es muy complicada. Tanto ella como su marido tienen que vivir separados, cada uno en casa de sus padres.

"Duermo en el sofá en casa de mis padres porque no cabemos y mi marido está en casa de su madre porque no tenemos un sitio", confiesa.

Este no es el único testimonio que refleja esta situación, sino que es la cruda realidad de miles de familias españolas.