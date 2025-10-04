Manuel Muñoz, con más de 40 años cotizados, tajante sobre su pensión: "Es una injusticia, hagan algo de una puñetera vez"

Manuel Muñoz García, miembro de 'ASJUBI40', es uno de los pensionistas que lleva años denunciando la penalización que sufren quienes, pese a haber cotizado más de cuatro décadas, se jubilaron de forma anticipada.

"Soy uno de los afectados por los coeficientes reductores. Comencé a trabajar antes de los 14 años y tuve mi primer contrato con la Seguridad Social a los 15, en 1964", narra.

Con estas palabras inicia su relato, dando paso a un testimonio que refleja el sentimiento de frustración de miles de afectados en toda España.

Una cadena perpetua

El problema, según explica, surge porque decidió jubilarse antes de la edad ordinaria: "Estoy afectado por los coeficientes reductores debido a que me jubilé antes de los 65 años".

A su vez, Muñoz se dirige directamente a los responsables políticos y recuerda que el asunto no es desconocido para ellos: "Señores diputados y diputadas, ustedes han reconocido a nuestra asociación que esta penalización de por vida es una injusticia".

Lo que indigna especialmente a este colectivo es que, pese a ese reconocimiento, las soluciones nunca llegan.

"Han dicho que lo mirarían para solucionarlo, pero ya han pasado 7 u 8 años y no han hecho nada", denuncia con firmeza.

El afectado insiste en que no se trata de una percepción personal, sino de un hecho admitido por los propios representantes públicos: "Saben y reconocen que es una injusticia y no hacen nada por eliminar o modificar esta ley".

Ese contraste entre el reconocimiento y la inacción política es lo que más molesta a Muñoz y a quienes se encuentran en la misma situación.

Por eso, su llamamiento es contundente: "Desde aquí les pido que se muevan ya, que hagan algo, porque es una ley injusta y ustedes, señores diputados y diputadas, pueden modificarla".

En sus palabras se percibe un sentimiento de indignación que va más allá de lo individual, y que busca ser altavoz de un problema colectivo.

"Si no lo hacen, esto tiene un nombre: se llama prevaricación. A sabiendas de que es una injusticia, repito, no hacen nada por arreglar esta situación que afecta a cientos de miles de pensionistas", sentencia.

Finalmente, Manuel Muñoz lanza un mensaje que resume años de lucha y frustración acumulada: "Es una injusticia, hagan algo de una puñetera vez".

Desde ASJUBI40 lideran una lucha que, a pesar de años de esfuerzo y reivindicación constante, aún parece estar lejos de encontrar una solución.

Tras más de 40 años de cotización, quienes como él iniciaron su vida laboral siendo apenas unos adolescentes, piden justicia y coherencia en la aplicación de las normas que afectan a su sustento en la jubilación.