Manuel Muñoz, con más de 40 años cotizados, tajante sobre su pensión: "Es una injusticia, hagan algo de una puñetera vez"
Tras más de 40 años cotizados, Manuel Muñoz denuncia la reducción de su pensión por haberse jubilado antes de la edad legal establecida.
Más información: Un albañil español en Países Bajos: “He venido a poner ladrillos y tengo formación, casa y transporte”
Manuel Muñoz García, miembro de 'ASJUBI40', es uno de los pensionistas que lleva años denunciando la penalización que sufren quienes, pese a haber cotizado más de cuatro décadas, se jubilaron de forma anticipada.
"Soy uno de los afectados por los coeficientes reductores. Comencé a trabajar antes de los 14 años y tuve mi primer contrato con la Seguridad Social a los 15, en 1964", narra.
Con estas palabras inicia su relato, dando paso a un testimonio que refleja el sentimiento de frustración de miles de afectados en toda España.
Una cadena perpetua
El problema, según explica, surge porque decidió jubilarse antes de la edad ordinaria: "Estoy afectado por los coeficientes reductores debido a que me jubilé antes de los 65 años".
A su vez, Muñoz se dirige directamente a los responsables políticos y recuerda que el asunto no es desconocido para ellos: "Señores diputados y diputadas, ustedes han reconocido a nuestra asociación que esta penalización de por vida es una injusticia".
Lo que indigna especialmente a este colectivo es que, pese a ese reconocimiento, las soluciones nunca llegan.
"Han dicho que lo mirarían para solucionarlo, pero ya han pasado 7 u 8 años y no han hecho nada", denuncia con firmeza.
El afectado insiste en que no se trata de una percepción personal, sino de un hecho admitido por los propios representantes públicos: "Saben y reconocen que es una injusticia y no hacen nada por eliminar o modificar esta ley".
Ese contraste entre el reconocimiento y la inacción política es lo que más molesta a Muñoz y a quienes se encuentran en la misma situación.
Por eso, su llamamiento es contundente: "Desde aquí les pido que se muevan ya, que hagan algo, porque es una ley injusta y ustedes, señores diputados y diputadas, pueden modificarla".
En sus palabras se percibe un sentimiento de indignación que va más allá de lo individual, y que busca ser altavoz de un problema colectivo.
"Si no lo hacen, esto tiene un nombre: se llama prevaricación. A sabiendas de que es una injusticia, repito, no hacen nada por arreglar esta situación que afecta a cientos de miles de pensionistas", sentencia.
Finalmente, Manuel Muñoz lanza un mensaje que resume años de lucha y frustración acumulada: "Es una injusticia, hagan algo de una puñetera vez".
Desde ASJUBI40 lideran una lucha que, a pesar de años de esfuerzo y reivindicación constante, aún parece estar lejos de encontrar una solución.
Tras más de 40 años de cotización, quienes como él iniciaron su vida laboral siendo apenas unos adolescentes, piden justicia y coherencia en la aplicación de las normas que afectan a su sustento en la jubilación.