Santiago, albañil de 21 años, sobre la falta de obreros en la construcción: "Ahora toda la gente quiere estudiar"

Imagen de Santiago y una imagen generada por IA de un albañil. Gemini

Hoy en día, muchos oficios han dejado de resultar atractivos para los jóvenes, y la construcción está entre los más afectados. Ser albañil ya no suele ser el sueño de niños ni adolescentes, lo que deja al sector sin una generación que tome el relevo.

Esta realidad ha provocado una importante escasez de profesionales, dificultando cubrir los puestos necesarios para llevar adelante proyectos de construcción.

Santiago, un joven albañil de 21 años, detalló cómo se vive esta escasez de trabajadores en la construcción y qué se espera en un futuro.

Faltan albañiles

En las últimas dos décadas, el sector de la albañilería ha experimentado un claro envejecimiento, según un informe de BBVA Research. En 2007, uno de cada cinco albañiles tenía menos de 30 años; hoy apenas representan el 5%.

La participación de jóvenes en este oficio ha caído drásticamente, dejando al sector sin relevo generacional y dificultando la incorporación de mano de obra dispuesta a formarse.

Por el contrario, los trabajadores mayores de 45 años han aumentado de forma notable, pasando de poco más del 30% hace veinte años a superar el 65% actualmente.

Este escenario plantea un reto importante para la construcción en España: cómo mantener una fuerza laboral suficiente mientras la población activa envejece y los jóvenes eligen otras profesiones.

Así, en el podcast Sector Oficios contaron con Santiago, un joven albañil de tan solo 21 años que compagina su trabajo en obra con su gran presencia en redes sociales, donde comparte su experiencia en el sector de la construcción.

"En la ESO cuando no tenía exámenes, me iba a trabajar por las tardes a la obra", rememora el joven sobre cómo empezó su camino en la construcción. "E incluso estudiando teleco, cuando no me apetecía estudiar, me iba a la obra".

Santiago es conocido en redes sociales como El Albañil de TikTok, donde cuenta su experiencia en el día a día tanto como albañil como en la agricultura. El joven recibe miles de visitas y cuenta con una gran difusión en la red.

"Me siguen gente joven y hemos creado un grupo de Whatsapp de gente joven en la construcción, en el que el rango de edad es hasta 30 años", señaló. "Y hay gente de toda parte del mundo. España se construye de una manera y en otras partes de otra".

En dicho grupo se llegan a compartir datos, consejos o trucos para el trabajo en obra: "Es un grupo super sano en el que la gente se entiende muy bien, nos damos consejos entre nosotros. Entras al grupo y ves que hay mucha gente como yo pero con ganas".

La intención de Santiago es promover la albañilería entre los más jóvenes, ya que lo considera una profesión muy importante pero bastante olvidada.

"Se empieza a la gente a picar y le empieza a gustar, así fomentamos este trabajo que se está perdiendo. Ahora toda la gente quiere estudiar, que es lo suyo, estudiar, pero también hay trabajos de toda la vida como carpintería, fontanería, albañilería, electricidad...que se está perdiendo", afirmó.

Por esa razón, Santiago explicó hacia dónde nos lleva ese futuro: "Entonces llega un momento que dices: ¿entonces en 20 años cómo se van a fabricar las casas si los que las estaban construyendo ya se han jubilado? O se han dado de baja por estar minusválidos de lesionarse en la obra".

El joven lo tiene claro en ese caso: cuando no hayan albañiles, se les valorará mucho más. "Yo soy partidario de que el día de mañana cuando no haya nadie, vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero con estos puestos", apuntó.