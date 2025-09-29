Una paciente estalla contra la sanidad pública tras obtener cita para enero del 2027: “Al final, esto es un negocio”

Son muchos los pacientes de la sanidad pública que se han quejado, desde hace varios años, por las interminables listas de espera a las que se enfrentan que, a su vez, generan una creciente sensación de ansiedad y preocupación.

Tanto es así que, según los datos proporcionados por la plataforma EpData, en el segundo semestre del año 2024 había al menos 846.583 pacientes en lista de espera. El tiempo promedio de espera se sitúa en 126 días en quirófanos y 105 días para especialistas.

De esta forma, a Cristina Araque, a quien le descubrieron un bulto en el cuello y le recomendaron una ecografía para cerciorarse de qué es, le dieron cita para el 15 de enero del año 2027. "No me puedo dar el lujo de ir a la privada", le contó a El Intermedio.

"No saber si es algo o no"

Araque expresó que "vine del verano con dolor de garganta, me dolía mucho el cuello y fui al médico, me miró y me dijo pues el bulto sigue aquí, hay que hacer una ecografía".

"Bajé a recepción y cuando me dio la cita, me la dio para el 15 de enero del 2027", explicó la paciente. Además de esto, comentó que ella no fue la única con este problema, sino que a otra chica con un bulto en el pecho le dieron esa misma fecha para la ecografía.

Imagen del recibo con la cita pautada para el 15 de enero del año 2025 laSexta

La paciente expresó el sentimiento que tienen todos aquellos que se encuentran en las largas listas de espera de la sanidad pública: "Es que es una sensación horrible, no sabes si es nada o si es algo, al final es tu salud".

A esto quiso añadir que esta desagradable situación, en su opinión, "es un negocio para las privadas que no sé ni lo que me costaría".

La realidad es que muchos pacientes que recurren a la sanidad pública en España lo hacen porque no pueden costearse un seguro privado, por lo cual, cuando se encuentran en esta situación, se ven en un callejón sin salida.

"Yo tengo un sueldo muy normalito, no me puedo permitir el lujo de pagar una privada", desveló la paciente. En España, en promedio, un seguro médico privado puede llegar a costar 61,2 euros mensuales, dependiendo de la edad, póliza y aseguradora.

Cristina Araque en su entrevista con 'El Intermedio' laSexta

Por otro lado, una consulta a un especialista, como sería el caso de Araque, en una clínica privada en España puede costar entre los 70 euros y los 150 euros. Nuevamente este precio depende de muchos factores.

A este precio habría que agregar, en promedio entre 45 euros y 85 euros que sería el precio de una ecografía general en una clínica privada. A esto hay que sumar los medicamentos y tratamientos recetados a la paciente.

Con motivo de estos precios, muchos recurren a la sanidad pública, teniendo en cuenta que el sueldo medio en España consiste en 2.296 euros brutos mensuales a los que hay que restarle gastos como el alquiler, comida, impuestos, entre otros.

Así, esto ha traído como consecuencia un aumento de días de espera para consultar a un especialista o entrar en quirófano, a pesar de que el número de personas en listas de espera ha descendido en un 0,35%.