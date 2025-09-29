Óscar García, economista, alerta sobre la jubilación: “Al pensionista actual no se le toca porque es un suicidio político”

La crisis demográfica en España se va acrecentando cada año. Con la generación del baby boom llegando a la edad de la jubilación, la pirámide demográfica se va invirtiendo, consiguiendo que los jóvenes vean con desesperanza la oportunidad de tener una buena pensión de jubilación.

Así, Óscar García, economista y fundador de la plataforma económica Visualeconomik, comentó en el pódcast La Fórmula del Éxito sobre esta crisis y el futuro de las pensiones en España.

El economista recalcó que el problema de las pensiones "no va a explotar" ni tampoco van a dejar de existir, esto es principalmente porque "lo van corrigiendo" ya sea recortando las pensiones o extendiendo la edad de jubilación.

"Cada vez más jubilados"

García explicó que, contrario a lo que dicen otros expertos, el problema de las pensiones no explotará porque "lo van corrigiendo".

Señaló que "lo van corrigiendo recortando las pensiones de los futuros pensionistas, pero al pensionista actual no se le toca porque sería un suicidio político".

Expuso que sería un "suicidio político" porque "son cada vez más y votan más, por cultura, y además precisamente las zonas vacías tienen sobrerrepresentación electoral".

Sobre esto último ejemplificó que "más o menos un voto de alguien en Teruel vale cuatro veces el voto de alguien de Madrid y ¿qué perfil de persona vive en Teruel? Mayores, jubilados, entonces no es que sean más, pero sus votos valen más".

Teniendo esto en cuenta, García manifestó que, en efecto, "es un suicidio político para cualquiera recortar las pensiones".

Ahora bien, lo que se ha optado por hacer porque "no hay dinero y no puedes exprimir de donde no hay, porque si cada vez hay más jubilados acabarás teniendo un jubilado por un trabajador", optan por tomar 'atajos' en esta materia.

"Para que no se los coman políticamente o electoralmente los jubilados actuales, pues a todo el mundo que trabaje ahora en España le recortan sus futuras pensiones", sentenció García.

Con esto, comentó que para conseguir 'recortarlas', "hacen cambios del cálculo de las pensiones". Por ejemplo, en vez de tener que "cotizar 37 años, habrá que cotizar 42 años" para percibir el 100% de la pensión.

Por otro lado, para modificar el cálculo también optan por ir atrasando la edad de jubilación: "Van extendiendo la edad de jubilación porque si tú en vez de jubilarte a los 65 años, te jubilas a los 70 años, produces más y cuestas menos", explicó.

Ahora bien, sobre este último punto, el economista recalcó que "yo estoy de acuerdo con que se retrase la edad de jubilación". Defendió su postura expresando que, en primer lugar, "tú no eliges cuándo jubilarte".

"Da igual lo que hayas cotizado, como si has cotizado el doble que otro, si la edad son los 70, te jubilas a los 70, como te jubiles antes pues ya tú", manifestó.

En segundo lugar, defendió que hay que retrasar la edad de jubilación porque aquellos que llegan a los 65 años actualmente "tienen otro tipo de trabajos, no es lo mismo trabajar en una oficina que en una obra".

"Segundo, tienen unos servicios sanitarios mucho mejores que les permiten estar mucho más saludables", continuó exponiendo.

Llegando así al tercer argumento relacionado con la esperanza de vida: "Si llegamos a esperanzas de vida de 120 años ¿Cómo los vas a jubilar a los 60 años?".

Acto seguido, aclaró, después de todo esto, que "sí que habrá pensiones". Sin embargo, la principal diferencia será que "habrá pensiones, pero es verdad que igual cobrarás una pensión asistencial, o el equivalente a lo que ahora es una pensión no contributiva: 700, 800, 900 euros".

Con este dinero, declaró que los jubilados deberán "buscarse la vida, puedes seguir trabajando mientras cobras una pensión".

De esta forma, señaló el joven economista que el futuro de las pensiones no es su extinción, sino más bien, su reducción para de esta forma conseguir hacer frente a la amenaza de la pirámide invertida.