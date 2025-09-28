Alberto Melón, médico español: "Muchos viven como les da la gana y luego exigen que el sistema sanitario lo cubra todo"

De acuerdo con el informe de Numbeo, España se encuentra en el puesto número diez dentro del ranking de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Nuestro país logró alcanzar una calificación de 77,3 demostrando la gran satisfacción que llega a generar entre sus pacientes.

Sin embargo, en ocasiones el sistema sanitario genera controversias debido a problemas del día a día como listas de espera interminables, precariedad laboral, burocracia excesiva o demasiada confianza de los pacientes en el sistema.

Así, durante su visita al podcast Wall Street Wolverine, el médico hematólogo Alberto Melón fue muy sincero a la hora de explicar las fallas en el sistema y cómo se podría combinar con la forma privada.

El problema con la salud

El sistema sanitario español es uno de los grandes logros sociales de nuestro país: universal, público y con profesionales altamente cualificados. Su existencia garantiza atención médica para toda la población, independientemente de los recursos de cada uno.

No obstante, esta fortaleza también ha generado una cara menos visible: la excesiva confianza de muchos ciudadanos en que "la sanidad siempre estará ahí" para solucionar cualquier problema. Esta mentalidad reduce la responsabilidad individual sobre el cuidado de la salud.

De este modo, se descuidan hábitos de prevención y autocuidado, mientras se espera que el sistema responda con tratamientos, pastillas o intervenciones. A la larga, esta dinámica sobrecarga la sanidad pública y amenaza su sostenibilidad en un contexto ya marcado por listas de espera y falta de recursos.

El hematólogo Alberto Melón fue muy claro a la hora de indicar cómo podría afectar que se privatizara parte del sistema de salud español.

"Creo que pasa por un sistema que combine las dos cosas: que coordine la parte de demanda orgánica, o adaptarse a los cambios de forma gradual, con, estamos de acuerdo que hay que cubrir, unas funciones básicas", indicó el profesional. "Incluso los países que tienen un sistema más centrado en lo privado, tienen ese tipo de coberturas. Es una cosa en la que no se suele pensar".

De tal manera, Melón señaló cómo si se llegaba a coordinar eso con un sistema privada que lo complemente: "Creo que sería la solución adecuada en ese sentido".

Asimismo, fue crítico con la mentalidad de gran parte de la sociedad española. "Esa mentalidad que tenemos de que vivo como me da la gana porque total luego me lo van a cubrir, los problemas que me surjan de salud. Cuando tengo un problema, voy y quiero la pastillita que me lo solucione...eso no es solo un problema del sistema sanitario sino de la mentalidad de la gente", afirmó.

El médico explicó que la salud no se mueve entre extremos: "No es binaria. Es de cero a infinito. Da igual lo bien que estés de salud, siempre lo puedes mejorar. El problema es que no hay incentivo para eso. Tienes todo cubierto como pastillas del colesterol, de la tensión... y una cobertura para que te ingresen".

Alberto Melón apuntó que con el sistema de salud tan completo que existe, las personas se confían en que se cuiden o no, tienen una cobertura para tratarles. "Incluso gente inconsciente que piensa que si le ingresan da igual porque se lo van a cubrir todo", respaldó.

Mientras que, por el contrario, los que mantienen una vida saludable, se ven expuestos a pagar más. "El que quiere hacer ejercicio, tener una nutrición adecuada...lo que te vas a encontrar es con un alto porcentaje de IVA. Nadie te cubre nada, pero parece que es castigo por hacer las cosas bien y luego no te preocupes por hacerlo fatal".

Así, el médico concluyó que con esa mentalidad tanto del sistema como de la población, solo se consigue perjudicar al trabajo sanitario. "Eso nos lleva a que sea insostenible la situación y más con la evolución demográfica que tenemos", ratificó.