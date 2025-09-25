Un albañil español no se corta sobre los salarios que se pagan en la construcción en Suiza: "Gano 8.200 euros al mes"

Cada vez son más los españoles que hacen las maletas en busca de trabajo fuera de nuestras fronteras. Enfermeras, albañiles o técnicos son solo algunos de los que deciden dar este paso para mejorar sus oportunidades.

Uno de ellos es Rafael, que en 2009 decidió mudarse a Suiza en busca de mejores condiciones laborales dentro del sector de la construcción.

"No tenía expectativas de futuro, no las había y decidí venirme con mi padre. Los tres primeros años vivíamos en un módulo prefabricado", relata en YouTube.

Trabajar en Suiza

Rafael Cubero lleva más de una década en Suiza. Los primeros años no fueron nada fáciles. "Llegué como peón y ganaba unos 4.400 euros brutos, que, con los descuentos del seguro médico privado obligatorio que pagaba y la vivienda, me quedaban en unos 3.300 euros netos", señala.

Los retos no se limitaban al dinero. El idioma también fue todo un obstáculo. "Mi alemán era muy, muy malo. Me fui de España desde los 13 hasta los 28 y lo hablé en contadas ocasiones", afirma.

Tras perder el carné de conducir por un exceso de velocidad, se quedó en paro. Fue ahí cuando le ofrecieron la oportunidad de hacer una formación en Suiza para mejorar su calidad de vida.

Al completar la formación su salario evolucionó. "Con mi nómina de ahora, si trabajo el mes completo gano unos 8.200 euros al mes", confiesa.

Rafa ofrece consejos prácticos para quienes quieren trabajar en la construcción en Suiza a través de sus redes sociales.

"La experiencia es un punto superimportante. Alguien que sepa trabajar en la construcción ya tiene el 50% del terreno ganado", señala.

Rafael, que ya tiene experiencia, no se limitó a hablar de salarios. Además, recomienda a quienes buscan dar el salto que la mejor forma de empezar en Suiza "es a través de temporadas".

Sin embargo, advierte que no todas las ofertas son iguales: "Mi profesión en la construcción está dividida por categorías, o por letra. La 'C' significa que no tienes ni idea; es decir, eres un peón".

Aclara que, si bien la recompensa llega si "eres bueno" y tienes experiencia, la realidad es muy dura para quienes llegan sin ninguna preparación.

"Veía demasiados vídeos que idolatraban Suiza como si fuese el país maravilloso. Luego, la realidad es muy diferente", puntualiza el joven.