Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "En España se maltrata y se persigue a los ricos, son los que pagan la fiesta"

Jordi Segués, experto en desarrollo personal y creador de contenido, ha criticado la presión y el trato que reciben las personas con altos ingresos. En especial en países como España y Francia.

"Yo no entiendo cómo en algunos países y lo que más cerca tengo es España, pero también ocurre con Francia, criminalizáis a la gente que gana mucho dinero y cómo les queréis echar del país", afirma.

Asegura que a la gente con mucho dinero se le "insulta". Sin embargo, esa misma gente se ofende cuando estos se marchan a otros países para pagar menos impuestos.

Segués advierte de las consecuencias de estas políticas, que en su opinión son insostenibles para un país. "No quedará nadie para pagar la fiesta y más si además le vas dando paguitas a gente que no trabaja", declara.

El problema para el experto es que el sistema "está diseñado para que la gente abuse y la gente abusa".

En su opinión, el país se encamina al abismo. "Si te cargas a la gente que paga muchos impuestos y además eres muy generoso con la gente que no trabaja e incluso fomentas que trabajen poco, no hace falta ser Einstein para darte cuenta de que tu país se va a la quiebra".

El creador de contenido afirma que ha visto de primera mano a muchos españoles y franceses llegar a Andorra porque se sienten "maltratados" e "inseguros" en sus países.

Relata que se sienten "psicológicamente perseguidos" e incluso acusa a la Hacienda española de acosar a quienes "hacen las cosas bien y declaran lo que tienen que declarar".

En este sentido, el creador de contenido recalca que "esa presión que muchos países ejercen a la gente que gana dinero no es normal".

El experto concluye su reflexión con una advertencia a su audiencia. "Si estás aquí en esta comunidad y quieres ir a más... todo este tipo de comportamiento vas a tener que quitártelo de encima", afirma.

"Siendo hater de la gente que gana dinero, no se gana dinero, eh", asegura. Segués aprovecha para explicar sus orígenes: "Yo soy andorrano, nací en Andorra, vivo en Andorra y pago impuestos en Andorra".