Juan Carlos, albañil, rotundo sobre el reemplazo en la construcción: “A los jóvenes hay que darles un salario digno”

Montaje de Juan Carlos Soriano con jóvenes en la construcción en una imagen creada con IA.

El dato es rotundo: en España faltan 700.000 trabajadores para poder reemplazar a los albañiles que se van a jubilar durante los próximos años. Así se desprende de un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

En concreto, en la actualidad, alrededor del 10% de las plantillas tienen una edad inferior a los 30 años. Entre otras razones, porque los jóvenes ya no lo consideran un trabajo atractivo, sino más bien duro y con malas condiciones laborales.

“En estos momentos no existe reemplazo en la construcción. Es un sector muy precario, expuesto constantemente a los fenómenos meteorológicos adversos”, afirmó Juan Carlos Soriano, albañil, en el programa La Roca de laSexta.

Cómo reavivar la construcción

Junto a la precariedad expuesta por Soriano, hay otros factores que están frenando la incorporación de jóvenes a las plantillas del sector. Una de ellas es la caída en la formación para este tipo de puestos.

Así, en los últimos 15 años, ha menguado un 45% el número de personas matriculadas. Un mal dato al que añadir otro: del total de quienes se matriculan, la mitad acaban abandonando los estudios.

Otro dato a tener en cuenta son los salarios. “Se está pagando muy mal”, reconoció Juan Carlos Soriano. Y puso como ejemplo el sueldo de un oficial de primera: “En obra, se está pagando unos 1.200 euros”,

Una situación que se ve aumentada por el hecho de tener que trabajar “sábados, domingos y festivos”.

Precariedad, malos salarios... Factores a los que unir un tercero. “Tenemos el índice de siniestralidad y mortalidad más alto de todos los sectores”, remarcó el albañil.

¿Cómo se puede impulsar de nuevo el interés de los jóvenes por este sector? Un sector, que antes del estallido de la ‘burbuja inmobiliaria’, fue un foco de atracción increíble para los jóvenes. Incluso, muchos de ellos dejaron sus estudios por trabajar en él.

Desde el punto de vista de Soriano, habría que “incentivar a los jóvenes con un salario digno con el que se pueda vivir y una jubilación anticipada sin penalización, como estamos hablando, a los 60 años. Así creo que sí se podría reavivar”, puntualizó.

Sea como fuera, ahora es más que nunca necesario que los jóvenes se interesen por la construcción. Entre otras razones, también, porque entre el 20% y el 25% de las plantillas tienen más de 55 años. Es decir, al borde de la jubilación.