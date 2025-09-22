José Elías (49), multimillonario español: "Los emprendedores son buenos profesionales, pero no tienen ni idea"

El multimillonario catalán José Elías Navarro se ha convertido en un rostro habitual de los medios de comunicación, donde comparte su visión sobre el mundo de los negocios e inversiones.

También lo hace a través de su canal de YouTube y con intervenciones en distintos podcast, donde habla de su experiencia empresarial y de sus apuestas de futuro.

En esta ocasión, el empresario ha hablado acerca de los emprendedores y no ha dudado en compartir lo que piensa.

Elías Navarro señala que, aunque la mayoría de la gente que emprende son "buenos" profesionales, "no tienen ni idea de montar o dirigir una empresa".

El empresario explica que su presencia en redes sociales responde a esa necesidad. "Cuando yo salgo a la palestra y empiezo a hablar de conceptos como 'la caja libre' o cuestiones muy básicas de un balance, la gente se sorprende", confiesa.

Elías y los emprendedores

Francisco José Elías Navarro es un empresario y multimillonario español, conocido por su papel al frente de Audax Renovables y la cadena de supermercados La Sirena.

Más allá de su faceta empresarial, se ha consolidado como una voz influyente en Internet, participando activamente en diversos programas.

De hecho, tiene su propio podcast Búscate la vida, donde realizan entrevistas y tratan diversos temas de emprendimiento, sociales e inteligencia artificial.

De tal manera, en uno de sus vídeos, José Elías no dudó en hablar sobre los emprendedores. Y es que, además de mencionar que "no tienen ni idea de montar o dirigir una empresa", expuso su propio caso personal.

"Cuando murió mi padre fue la primera vez que me arruiné. Me di cuenta de que no tenía ni idea de dirigir una empresa y tenía a 50 trabajadores a mi cargo", puntualiza.

De aquella experiencia, José Elías aprendió la importancia de la disciplina financiera. "Me ocupé de las cosas que tenía que pagar. Hubo algunas que se pagaron y otras que no", señala.

El empresario también criticó duramente el sistema educativo, que a su juicio ignora la cultura financiera y penaliza hablar de dinero.

"En el colegio te condicionan y te dicen que el dinero es malo, que lo importante es vivir la vida. Claro, luego no te dicen cómo hay que vivirla", sentencia el multimillonario.