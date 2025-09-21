Ramiro, jubilado con 43 años cotizados: "La Seguridad Social me aplica cadena perpetua, me quita el 25% de mi pensión"

Aunque se piense que cotizar muchos años garantiza una pensión digna, lo cierto es que los coeficientes reductores pueden 'castigar' a quienes se retiran antes de la edad ordinaria.

En España, estos coeficientes suponen recortes del 6% al 30% de la pensión, dependiendo de los años cotizados y cuántos meses antes de la edad legal se anticipe la jubilación.

Ramiro de Heras ha sido jubilado de forma involuntaria tras haber cotizado 43 años. El ahora jubilado, denuncia que ha sido objeto de esta penalización permanente.

"La Seguridad Social me aplica una cadena perpetua del 24%... 53.900 € robados en 11 años", afirma. Ramiro exige la eliminación de los coeficientes reductores para quienes llevan largas carreras de cotización, como él.

Y critica que los sindicatos mayoritarios "prestan atención solo a los trabajadores. Si no se unen con las diferentes organizaciones de pensionistas... ¿Cómo saben y cómo defienden las necesidades de este colectivo?", cuestiona.

La queja de Ramiro no es aislada. Grupos como ASJUBI40 llevan años denunciando que muchos jubilados con más de 40 años cotizados siguen sufriendo recortes permanentes por adelantar su retiro, incluso cuando ese adelanto ha sido forzoso.

Ramiro cree que el sistema que está aplicando la Seguridad Social en casos como el suyo, supone una "cadena perpetua" porque el recorte se aplica de por vida, no solo en los primeros años de jubilación.

La pérdida del 24%, calculada en unos 53.900 euros en 11 años, es lo que él considera "un robo" de lo que ha aportado al sistema durante todos los años trabajados.

El Gobierno ha tomado nota del malestar. Una de las reformas recientes aprobó un procedimiento para regular los coeficientes reductores en profesiones penosas, con actuación coordinada entre administraciones, empresas y sindicatos, para evitar abusos en los casos más duros.

Además, se pactaron complementos para jubilados anticipados con más de 40 años cotizados y pensión inferior a 900 euros, buscando compensar la pérdida causada por estos mismos coeficientes que tanto llegan a afectar.

"Si el sistema de pensiones fuera una empresa, estaría quebrada"

Pero para muchos jubilados, estos cambios no son suficientes. De acuerdo a Eduardo Bolinches, economista y profesor de Economía, el futuro del sistema de pensiones español se encuentra en la cuerda floja.

"Hace tan solo 20 años, los jóvenes conseguían su primer empleo con 20 años. Hoy lo consiguen con 26 años y medio", comentaba hace un par de meses en La mirada crítica.

Tal y como señala, la generación que está entrando en la edad de jubilación es la conocida como baby boom, que "son personas que llevan trabajando desde antes de los 20 y tienen tanta cotización a sus espaldas que consiguen pensiones muy elevadas".

"El sistema de pensiones es deficitario; es decir, si esto fuera una empresa, ya estaría quebrada. No puedes sostener números rojos sistemáticamente", puntualizaba finalmente el experto.