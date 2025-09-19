Miguel Sebastián, economista: “Me preocupa mucho que España se meta en un callejón sin salida en el déficit público”

El economista y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Sebastián, analizó en el programa Al rojo Vivo la economía de España haciendo énfasis en la inflación, la crisis de la vivienda y el aumento del coste de vida.

De esta forma, Sebastián manifestó a nivel macroeconómico que "es verdad que la inflación está cayendo, pero seguimos teniendo un problema de inflación".

Por otro lado, agregó que "tenemos un problema grave de la vivienda". Al que añadió otro, que no es otro que "tenemos un problema con el déficit público que la gente no percibe".

"Los precios siguen creciendo"

El profesor de Economía señaló que el último dato de inflación no es particularmente bueno: "Tenemos un dato de inflación del 2,7%, que yo creo, me temo, que va a ir a 3% cuando tengamos el mes de septiembre".

Acto seguido, el economista expresó que este porcentaje del 3% es "un dato malo". La principal consecuencia del incremento de este valor es el aumento del coste de vida, lo que se traduce en que "los precios siguen creciendo".

"Es verdad que no tenemos un problema de inflación como el que teníamos hace dos o tres años en pleno pico de crisis energética por la guerra de Ucrania, pero tenemos un problema con la inflación que no es grave, pero es un problema que la gente nota", acotó el profesor.

Otra cosa que "la gente nota", como explicó el economista, es que, "aunque el empleo esté creciendo, el consumo va bien, el paro juvenil esté cayendo y la economía vaya bien, notan el problema de la vivienda".

Miguel Sebastián, economista, en el programa 'Al Rojo Vivo'

"Tenemos un problema grave en la vivienda", remarcó Sebastián. "A pesar de que la economía no va mal, la vivienda está distorsionando la percepción que tiene la gente sobre la situación económica", acotó.

De esta forma, hizo referencia a Francia. El país vecino se encuentra en una situación compleja económicamente, con un mercado de la vivienda tensionado, un déficit público y endeudamiento estatal en máximos históricos y un clima social y político tenso.

Sobre esto, el economista expresó su preocupación por "la situación imposible" en la que se encuentra el país vecino en relación con el déficit público y declaró que "Francia está absolutamente en un callejón sin salida".

A raíz de esto, compartió que "me preocupa mucho que España pueda algún día meterse en un callejón sin salida en el déficit público. Hay que tratar de vigilar las cuentas públicas ahora que la economía va bien".