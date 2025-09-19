Un albañil sin papeles, sobre su dura realidad en la obra: "Es bastante complicado, cuando llegaba a casa me rompía..."

Will Garcés, más conocido como WillCozi, es un modelo y creador de contenido. De orígenes colombianos, se mudó a España con 19 años para cumplir su sueño de ser futbolista.

Llegó a Cádiz, pero tras una etapa en 'La Tacita de Plata' se mudó a Mallorca. Al no tener papeles, tuvo que dejar el fútbol y al principio llegó a sentir "un poquito de odio a la ciudad".

A sus 23 años, se ha hecho conocido en redes como modelo y creador de contenido en TikTok e Instagram, donde suma 150.000 seguidores entre ambas. Y ha sido entrevistado en el podcast 'Mentedoras'.

WillCozi ha repasado los diferentes trabajos que tuvo que realizar en España antes de dedicarse a la moda y a las redes. Uno de ellos es el de albañil.

"Estuve en la obra por necesidad, porque trabajar en España sin papeles es bastante complicado", asegura el colombiano.

El modelo reconoce que el de albañil "es un trabajo más y demasiado esencial", pero "yo no encajaba allí".

"Literalmente lloré muchas veces, cuando llegaba a casa me rompía", recuerda el creador de contenido.

WillCozi explica cómo se decía a sí mismo "tú no perteneces aquí, huevón, esto no es lo tuyo". Pero lo hacía "por necesidad", aunque recalca que "es un trabajo normal".

Además de albañil, el modelo trabajó como jardinero con el padre de una amiga, aunque asegura que no tenía ni idea de cómo debía hacerlo.

Tras ahorrar algo de dinero, el creador de contenido consiguió un trabajo como ayudante de cocina. Un oficio que le quitaba menos tiempo y que le permitió tomarse más en serio su carrera como modelo.

Ser modelo es la parte de su trabajo que más le beneficia económicamente. Asegura que ha llegado a cobrar entre 1.500 y 1.700 euros en un solo día. Y ha trabajado para marcas como Puma.

WillCozi es un ejemplo de superación y una prueba de que es posible salir de la zona de confort. Aunque su gran sueño era ser futbolista, el colombiano ahora triunfa como modelo.