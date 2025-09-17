Daniel Tello, experto en finanzas, desvela cómo hacer crecer tu dinero: “Hay que olvidarse de las modas y...”

Montaje de Daniel Tello con una persona ahorrando en una imagen creada con IA.

Poder ahorrar cuesta mucho. Por eso, quienes tienen la oportunidad de hacerlo, buscan sacar el máximo partido a su dinero. Sobre la mesa hay muchísimas opciones, desde fondos de inversión a la vivienda, por poner algunos ejemplos.

Hay quienes buscan rentabilidad a corto plazo. Pero otros, más pacientes, prefieren el largo plazo. Daniel Tello, con más de 25 años de experiencia en el mercado financiero, ha dado su punto de vista al respecto.

Lo ha hecho en el podcast ‘Rompiendo el Mercado’, de Laura Guzmán, donde advierte de los riesgos de invertir a largo plazo y el camino correcto para sacar el máximo partido a tu dinero. “Hay que olvidarse de las modas y...”, apunta.

Puntos clave para invertir

Antes de entrar en detalle sobre los puntos clave, Tello remarca la importancia que tiene para los inversores el hecho de no intentar predecir el mercado, sino de aprovechar las oportunidades que este presenta.

Por eso, aboga por la inversión en pequeñas empresas de nicho con balances sólidos y equipos directivos competentes. Porque, aunque requieren paciencia y una extensa investigación, ofrecen valoraciones atractivas y potencial de crecimiento.

Además, discute la relevancia de la diversificación de carteras con diferentes estilos de inversión, incluyendo bonos de crédito, y el uso estratégico de la inteligencia artificial como herramienta para el análisis, sin reemplazar el juicio humano.

Tras estos consejos, Daniel Tello pone el foco en la inversión a largo plazo. Así, y para la inversión en pequeñas compañías, "hay que esperar mucho para ello por lo que hay que tener mucha paciencia".

También subraya el hecho de “ignorar el ruido del mercado y las modas pasajeras”. Dicho de otra manera, “centrarse en los fundamentos y no dejarse llevar por las tendencias o las noticias a corto plazo”.

Otro punto clave es enfocarse en buenas compañías y sus fundamentales. “Hay que centrarse en invertir en buenas compañías que sí tengan beneficios tangibles". Por eso, recomienda “empresas de nicho que son líderes, que tienen un balance fuerte y que están recomprando acciones".

Resumiendo. La ‘regla de oro’ para invertir a largo plazo de Daniel Tello se articula en torno a la paciencia extrema, la disciplina de ignorar el ruido y las modas, la dedicación al análisis fundamental de empresas de calidad y una formación continua para entender los riesgos y oportunidades de las inversiones.