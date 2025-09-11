Un jubilado, muy rotundo sobre su experiencia con el Imserso: “No puede ser esto de que el primer día ya no quedan cupos”

El programa de viajes del Imserso para 2025, concebido como una opción de turismo a precios reducidos para personas jubiladas y pensionistas de toda España, comenzará en octubre a enviar las cartas de acreditación a los usuarios para que puedan reservar sus viajes.

Sin embargo, sobre estas fechas en el año 2024, un grupo de jubilados que esperaba poder reservar sus plazas para conseguir destinos en las islas y costas habló con el Heraldo de Aragón sobre su experiencia con esta gestión.

De esta forma, este grupo de pensionistas proporcionó un testimonio lleno de frustración e insatisfacción con el sistema de reservas al descubrir la rapidez con que se agotan las plazas a ciertos destinos.

"Ya no hay nada"

El primer jubilado que decidió hablar frente al micrófono enfatizó que "es lo mismo todos los años". En su caso, cuando llegó a apuntarse, siendo el segundo turno en el segundo día, "ya no hay nada, te queda enero, en no sé dónde, en una playa que pasas más frío que aquí".

"Esto no puede ser, esto que lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes", espetó el pensionista. Es importante acotar que el plazo para reservar estos viajes es escalonado.

No obstante, el día depende de la comunidad autónoma, por lo cual es posible que aquellos que tengan turno para reservar en uno de los últimos días vean que los destinos más populares ya no están disponibles.

De esta manera, a pesar de que los viajes del Imserso cuentan con un total de 879.213 plazas para la temporada 2025-2026, muchos se encuentran en la situación del citado jubilado.

Otro de los entrevistados reveló que tuvo que reservar en una agencia de viajes en vez de por Internet y se encontró con que "ya se habían agotado las reservas".

"Hemos intentado, pero bueno, no había nada", comentó otra jubilada. Añadió que se apuntaron en una especie de lista de espera y que "nos han dicho que nos vayamos pasando por aquí (las oficinas)".

Otro de los pensionistas comentó con sorpresa que "a primera hora ya habían cubierto toda Andalucía, que es lo que nos gusta, entonces hay que esperar a ver si hay alguna baja o algo".

Con este panorama, algunos jubilados optaron por simplemente esperar e ir a donde haya disponibilidad: "Lo que pretendemos es que cuando nos interese, no hoy que es el día que teníamos que haber corrido a apuntarnos, mirar lo que queda y apuntarnos a lo que haya".

Aparentemente, esta prisa por apuntarse es la otra cara del Imserso, donde muchos jubilados se ven sin plaza para poder aprovechar estos viajes.

Sin embargo, otros, como la última entrevistada, mantienen la esperanza: "Este año nos vamos a apuntar otra vez, seguramente iremos a Canarias".