Una propietaria de un bar estalla: "Hacer el menú del día me cuesta 8,50€ y lo vendo por 12€, ese es mi único beneficio"

Encontrar el menú del día más barato y sabroso es ya toda una costumbre arraigada en muchas zonas de España, tanto en ciudades como en pequeños pueblos. Sin embargo, esta fórmula de platos a precio reducido podría tener los días contados en algunos establecimientos. ¿El motivo? El encarecimiento de las materias primas, la subida de los impuestos para los autónomos, los nuevos hábitos de consumo y, en general, el aumento del coste de vida.

En concreto, cada día se sirven en España alrededor de cuatro millones de menús al día, una fórmula clásica que aún resiste en algunos bares y restaurantes pese a los muchos obstáculos. El bar de María y José es uno de los mejores ejemplos de ello, quienes no han dudado en compartir su situación a través de uno de los recientes programas de Equipo de Investigación de La Sexta.

"Los hago yo sola", explica María, que se encarga a diario de sacar adelante los 40 menús que sirven. Todo ello, con una oferta que se mantiene fiel al paso del tiempo y a su clientela fija: siete primeros y siete segundos a elegir por un módico precio de solo 12 euros.

Sin embargo, a pesar de esa clientela fija, los costes no paran de subir. "Es complicado mantener un empleado, entre impuestos, sueldos... Te machaca. No me puedo parar porque sé que si me paro no llego", asegura.

Y es que, a sus cuentas no les sobra nada: "Hacer el menú del día me cuesta como 8,50 euros, y luego hasta los 12 euros es el beneficio que me queda, no me queda más", detalla. Entre materia prima (2.500 euros), luz (unos 600 euros), agua (95 euros) y gas (200 euros), el margen apenas cubre los sueldos. "De beneficio al mes me queda un sueldo de 1.500 euros para cada uno, no me queda más", confiesa.

Y aunque su negocio sigue resistiendo, esta propietaria y cocinera no es optimista: "El menú del día va a acabar desapareciendo, estoy segurísima". Unos pronósticos nada alejados de una realidad que cada vez se presenta más difícil para los hosteleros.

Sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos cinco años, el precio de los alimentos se ha encarecido un 30%, un aspecto que ha propiciado que la mayor parte de los bares y restaurantes que ofrecían menús hayan optado por subir sus precios.

Concretamente, esto ha supuesto un encarecimiento medio del 6% en los menús de mediodía de toda España. Medidas que siguen sin garantizar que el ajuste sea suficiente para que el negocio sea rentable.

Dónde es más caro comer el menú

El menú del día sigue siendo una opción popular, pero cada vez cuesta más mantenerlo a un precio asequible. Dependiendo de la ciudad en la que se esté, la diferencia puede ser más que notable. De hecho, hay ciudades donde el menú del día cuesta mucho más que otras.

Bilbao encabeza la lista con una media de 15,50 euros por menú. Muy cerca están Barcelona, con 15,10 euros y Madrid, donde ya se paga de media 14,80 euros. Por regiones, el País Vasco se lleva la palma: los menús ahí rondan los 15,80 euros, muy por encima de la media nacional, que ya supera los 14 euros.

Solo en el último año, el precio ha subido un 6,1% y desde 2016, el incremento roza ya casi el 20%. Con estos números sobre la mesa, no es difícil imaginar que muchos establecimientos hosteleros empiecen ya a pensar que el menú del día que conocíamos esté viviendo ya sus últimos años.