Eduardo Bolinches, analista financiero, sobre las pensiones en España: “Las matemáticas no engañan, es insostenible”

El futuro del sistema de pensiones español se encuentra en la cuerda floja. Con la generación del baby boom entrando en la edad de jubilación, la pirámide demográfica invertida hace que haya muchas menos personas trabajando que jubiladas.

Teniendo esta situación en cuenta, uno se plantea la pregunta de si es posible que se sostenga el sistema de pensiones, sumando que los jóvenes que entran al mercado laboral tienen sueldos cada vez más bajos.

Eduardo Bolinches, economista y profesor de Economía, intervino en el programa La Mirada Crítica, donde analizó la situación en la que se encuentra el sistema de pensiones, aprovechando también para dar consejos de futuro.

"Tenemos un 'baby boom' encima de la mesa"

El economista comenzó explicando que uno de los principales motivos detrás de la insostenibilidad del sistema de pensiones tiene que ver con "la entrada al mundo laboral".

"Hace tan solo 20 años los jóvenes conseguían su primer empleo con 20 años, hoy lo consiguen con 26 años y medio", comentó. El problema de esto es que estos jóvenes "acumulan menos años" de cotización a diferencia de aquellos que se jubilan "ahora mismo".

La generación que está entrando en la edad de jubilación es la conocida como baby boom, que "son personas que llevan trabajando desde antes de los 20 años y tienen tanta cotización a sus espaldas que consiguen pensiones muy elevadas", continuó Bolinches.

Tanto es así que, por ejemplo, "uno de cada tres tiene pensiones por encima de los 2.000 euros". Además de esto, el economista añadió como dato que "han pasado de ser un 6% a un 16% la gente que cobra la pensión máxima, 3.267 euros al mes".

Eduardo Bolinches en el programa 'La mirada crítica' Telecinco

La consecuencia directa de esto, comentó el profesor de Economía, es que "la pensión mínima baja del 50% que lo cobraban antes al 24%".

"Es esto, ni más ni menos", continuó, "además ahora la gente está trabajando menos y esto es lo que tiene el sistema de reparto que, más allá de lo que quieran decir nuestros políticos, obviamente las matemáticas no engañan".

"En la medida en que ahora mismo tenemos aproximadamente cuatro millones de personas trabajando con más de 60 años y que se van a jubilar en los próximos años, pues el sistema va a ser totalmente insostenible", espetó rotundo Bolinches.

Otro de los problemas que presenta el futuro de este sistema es que "el sistema de pensiones es deficitario, es decir, si esto fuera una empresa ya estaría quebrada, no puedes sostener números rojos sistemáticamente".

¿Qué quiere decir que va con números rojos? Que el sistema de pensiones funciona a través de la deuda pública, que deberá ser pagada más adelante por las generaciones futuras.

Esta práctica ha llegado hasta el punto de que "cada español por nacer viene con una deuda estatal de 35.000 euros, estamos en 1,7 billones de euros de deuda pública", añadió el economista.

Tras este contexto, Bolinches enumeró una serie de problemas que acumula el sistema de pensiones español: "Tenemos un 'baby boom' encima de la mesa, se van a jubilar 14 millones de personas, prácticamente 4 millones en los próximos 5 años".

"En un sistema en el que somos ahora mismo 10 millones, súmale 14 y réstale los que vayan falleciendo... es muy, muy insostenible, inviable incluso", advirtió Bolinches.

Tras este apocalíptico anuncio, aconsejó que "hay que ahorrar". No obstante, añadió a modo de paréntesis: "Dile tú a un joven que ahorre cuando no tiene ni para pagar una habitación, no un piso, una habitación, este es otro problema tan gordo como el de las pensiones".