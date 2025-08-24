Jordi Cruz (47 años), chef Michelin, contundente y sin rodeos: “La gente joven no quiere trabajar de camarero”

Jordi Cruz, conocido por sus cinco estrellas Michelin y por ser jurado de MasterChef, habló en el programa Versión Verano de Rac1.

En su intervención, el chef catalán aportó una visión del funcionamiento del sector y de cómo la gente joven no quiere trabajar en la hostelería.

Además de esto, también explicó cómo es la organización interna de sus trabajadores en sus cuatro restaurantes. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que el de la hostelería es, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector peor pagado de España.

"Nos ha costado pasar a trabajar 8 horas"

El chef comenzó explicando que en sus restaurantes ha sido complicado el cambio de trabajar 14 horas a 8 horas diarias, refiriéndose a la jornada que cumplen sus empleados: "Nos ha costado pasar de las 14 a las 8 horas diarias".

No son pocos los camareros que públicamente han expresado su descontento por trabajar jornadas excesivamente largas, que a menudo superan las 40 horas semanales y que, en su mayor parte, corresponden a horas extras no remuneradas.

Por otro lado, otra de las denuncias constantes por parte de los trabajadores del mundo de la hostelería consiste precisamente en el método de pago.

Muchos hablan de recibir su pago mensual en efectivo. Esto lo suelen hacer los hosteleros para ahorrarse el gasto de dar de alta a estos trabajadores en la Seguridad Social.

Con este panorama, Cruz también hizo referencia a que los más jóvenes que están entrando en el mundo laboral eligen otros caminos profesionales: "La gente joven no quiere trabajar de camarero", expresó, acotando que esto también es algo "muy volátil".

Las estadísticas muestran que, contrariamente a lo expresado por el chef Michelin, la mayoría de los camareros en España suelen ser menores de 30 años. Sin embargo, este es un sector que se caracteriza por ser diverso.

Así, el 42 % de los jóvenes que trabajan de camareros son de origen extranjero, mientras que desde el año 2019 la cifra de españoles en este oficio ha ido descendiendo.

El juez de MasterChef también habló de otro de los grandes problemas de los hosteleros: la formación. Respecto a esto, manifestó que "cada vez tengo menos tiempo para formar a la gente como a mí me gustaría".

Además, añadió que "lo hacemos bien, pero soy muy tiquismiquis y me gusta que lo hagan súper bien". Esta cualidad, reveló también, es la causa de su éxito en el mundo culinario.

Con esto, Cruz, con cinco estrellas Michelin repartidas entre sus cuatro restaurantes en Barcelona (ABaC, Atempo, Angle y Ten's Barcelona), finalizó haciendo énfasis en que es una persona "muy exigente" con el funcionamiento de sus establecimientos y con sus empleados.