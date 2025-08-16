El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado en su cuenta de X por qué su partido solicita al Gobierno central desplegar el Ejército en las tareas de extinción de incendios, más allá de la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Según Feijóo, la intervención del Ejército permitiría reforzar a los operativos y apoyar a la población civil en tareas de logística, vigilancia y disuasión de posibles pirómanos. Además, los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras, útiles para crear cortafuegos y proteger localidades amenazadas.

El líder del PP también destaca que las Fuerzas Armadas disponen de helicópteros para transporte rápido de personal y material pesado entre comunidades, facilitando la movilidad de recursos allí donde más se necesiten.