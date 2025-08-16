La ola de incendios de este agosto deja ya más de 115.000 hectáreas arrasadas, tres víctimas mortales y miles de evacuados.
Desde junio, la Guardia Civil ha detenido a 30 sospechosos de provocar fuegos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que 16 incendios de nivel 2 siguen activos, con especial preocupación en Orense y Zamora, donde el fuego avanza sin freno.
🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"
-
Incendios en España hoy | Feijóo pide desplegar más Ejército y refuerzos europeos
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado en su cuenta de X por qué su partido solicita al Gobierno central desplegar el Ejército en las tareas de extinción de incendios, más allá de la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Según Feijóo, la intervención del Ejército permitiría reforzar a los operativos y apoyar a la población civil en tareas de logística, vigilancia y disuasión de posibles pirómanos. Además, los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras, útiles para crear cortafuegos y proteger localidades amenazadas.
El líder del PP también destaca que las Fuerzas Armadas disponen de helicópteros para transporte rápido de personal y material pesado entre comunidades, facilitando la movilidad de recursos allí donde más se necesiten.
-
Incendios en España hoy | Llegan refuerzos aéreos europeos y coordinación entre comunidades
En el CECOD celebrado este sábado, se ha anunciado que esta tarde llegarán a Salamanca dos aviones cisterna Canadair desde Italia, gracias al Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 11 de agosto. Estos aparatos comenzarán a operar desde el domingo en las zonas más afectadas.
Además, Interior gestiona la incorporación de más medios europeos y coordina los recursos entre distintas comunidades autónomas. Actualmente, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha están aportando medios para reforzar las labores de extinción.
-
Última hora incendios en España hoy | Evolución y desalojos en Zamora y Castilla y León
En Zamora, el incendio de Puercas ha descendido a IGR 1, mientras que el de Molezuelas de la Carballeda sigue en IGR 2 hasta que el puesto de mando evalúe la situación en la provincia. La Junta de Castilla y León informa que a lo largo de la mañana se analizará el posible regreso a sus hogares de los vecinos desalojados de Villanueva de la Sierra, Pías y Barjacoba.
Sin embargo, en Porto no se podrá desescalar la evacuación debido al riesgo que supone el incendio en la sierra para aquellos que se negaron a abandonar la localidad.
Además, continúa prohibido el baño en el lago de Sanabria a menos de 30 metros de la orilla y el uso de embarcaciones queda restringido salvo emergencias. Esta pasada noche, 177 personas pernoctaron en el albergue de la zona.
-
Última hora incendios en España hoy | Alerta y cortes en el transporte
La línea ferroviaria entre Zamora y Galicia sigue cerrada debido a los incendios forestales. Renfe ha informado en su cuenta de X que los viajeros con billetes hacia Galicia pueden cancelar o cambiar su viaje sin coste, recomendando anular cualquier trayecto con enlace afectado.
Este corte se suma a otras interrupciones en el AVE y trenes de media y larga distancia por el avance de los fuegos en varias provincias del noroeste y centro de España.
-
Incendios en España hoy | Situación crítica en el noroeste
Los incendios forestales continúan afectando gravemente el noroeste de España. La situación ha mejorado en el incendio de Molezuelas de la Carballeda, en la frontera entre León y Zamora, permitiendo que miles de vecinos regresen a sus hogares.
Sin embargo, en Cáceres sigue siendo preocupante la evolución del fuego de Jarilla, que avanza hacia la ciudad de Plasencia y mantiene la alerta máxima en varias localidades cercanas.
Actualmente, 19 incendios activos requieren la intervención de medios estatales, aunque esta cifra puede cambiar a lo largo del día según la evolución de los trabajos de extinción. La UME, bomberos forestales y medios aéreos continúan desplegados para controlar los frentes más peligrosos.
-
Incendios en España hoy | UME refuerza Aliseda
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha informado que, por solicitud de las autoridades, los efectivos que estaban trabajando en el incendio de Llerena se desplazan a Aliseda para sumarse a las labores de extinción en esa localidad.
Este refuerzo se suma a los esfuerzos de los bomberos forestales, medios aéreos y técnicos que ya están actuando en la zona para contener el fuego y proteger los núcleos urbanos cercanos.
-
Última hora incendios en España hoy | Picos de Europa y Alerta Es-Alert
Por primera vez en España, Castilla y León, Asturias y Cantabria han utilizado de manera coordinada el sistema de comunicación masiva Es-Alert para alertar a la población sobre el grave peligro de incendios en los Picos de Europa.
El mensaje, enviado poco antes de las 11:30 horas, instaba a los ciudadanos a:
-
Abandonar toda actividad recreativa y deportiva en la montaña.
-
Evitar el tránsito en toda el área.
-
Seguir las instrucciones de las autoridades.
El comunicado también recordaba que el teleférico de Fuente Dé permanecía cerrado como medida preventiva ante la presencia de humo y riesgo de propagación del fuego.
-
-
Última hora incendios en España hoy | El Bierzo (León): Nivel 2 de gravedad
Los incendios que afectan a Yeres y Llamas de Cabrera, en El Bierzo (León), se mantienen en nivel 2 de gravedad, según informa el 112 de Castilla y León.
Por precaución, han sido desalojadas las localidades de Carracedo de Compludo, mientras que Peñalba de Santiago sigue evacuada. Las autoridades recomiendan evitar el tránsito en la zona y atender las indicaciones de los equipos de emergencia.
-
Última hora incendios en España hoy | Incendio extinguido en Can Llucia (Sant Joan de Labritja, Ibiza)
Un pequeño incendio en Can Llucia, en el municipio ibicenco de Sant Joan de Labritja, ha sido extinguido a primera hora de este sábado gracias a la rápida intervención de los brigadistas del Ibanat.
La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural recuerda que, aunque este fuego ya está controlado, el riesgo sigue siendo alto en Baleares: todos los municipios están en nivel rojo, salvo Formentera, que se mantiene en nivel naranja.
Las autoridades insisten: prohibido encender fuego en zonas forestales y se recomienda consultar la normativa sobre quemas y uso de fuego. Una actuación rápida que evita que un pequeño fuego se convierta en un gran problema.
-
Última hora incendios activos España, hoy | Vuelta a casa de los evacuados en Zamora y León
La evolución favorable del incendio de Molezuelas de la Carballeda, que afectó tanto a Zamora como a León, ha permitido el levantamiento de la evacuación en una quincena de localidades leonesas.
-
2.579 vecinos de León, que permanecían desalojados, ya pueden regresar a sus domicilios.
-
A última hora del viernes, más de 3.000 personas seguían evacuadas en la provincia a causa de los incendios forestales.
Esta mejora se suma a otros avances en el control de los fuegos en distintas zonas de Castilla y León.
-
-
Incendios en España | Sánchez preside el CECOD y se incorporan aviones-cisterna italianos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) para incendios, donde se informó sobre la situación de los 19 incendios activos que requieren medios estatales.
Entre las novedades:
-
Llegarán dos aviones-cisterna Canadair italianos a la base aérea de Matacán (Salamanca), que empezarán a operar el domingo en las zonas más urgentes.
-
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias gestiona la incorporación de medios europeos, con ofertas de Países Bajos y Eslovaquia.
-
También coordina la participación de medios de otras comunidades autónomas, actualmente de Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Por otra parte, debido a la suspensión del servicio ferroviario entre Madrid y Galicia, se ha activado un acuerdo con Cruz Roja para atender a los viajeros afectados, habiéndose asistido ya a 13 personas en A Coruña y 35 en Santiago de Compostela.
-
-
Incendios en España hoy | La Brigada Galicia VII se suma a la extinción de incendios en Galicia
La Brigada Galicia VII (Brilat), con base en Pontevedra, se ha incorporado a las tareas de apoyo en la extinción de los incendios en Galicia, según informó el Ministerio de Defensa.
Unas treinta patrullas del Ejército de Tierra están "al servicio de quien las necesite", y este despliegue se enmarca en la operación anual 'Centinela Gallego', que normalmente se centra en la vigilancia de montes entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre. Este año, ante la gravedad de los incendios, su labor se orienta a la extinción directa de los fuegos.
-
Incendios en España hoy | Feijóo pide el despliegue del ejército para combatir los incendios
-
Incendios en España hoy | Sara Aagesen informa sobre la movilización de 600 bomberos y 56 medios aéreos en Extremadura
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado desde Pinofranqueado (Cáceres) que actualmente 600 bomberos forestales y 56 medios aéreos trabajan en las zonas afectadas por los incendios.
La ministra ha destacado la dedicación y esfuerzo de los brigadistas y ha asegurado que el Estado está dando respuesta a las solicitudes de medios realizadas por la Junta de Extremadura, actuando siempre desde el rigor técnico y la colaboración.
-
Incendios en España hoy | Castilla y León activa alerta a la población por grave riesgo de incendios en Picos de Europa
El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un aviso ES-Alert a teléfonos móviles, instando a la población a abandonar toda actividad recreativa y deportiva en el medio natural debido al grave peligro de incendios forestales en Picos de Europa.
-
Incendios en España hoy | Grande-Marlaska y Sánchez presiden el Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestales
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidió este jueves el CECOD (Comité Estatal de Coordinación y Dirección para incendios forestales) en la sede de Protección Civil, con la participación por videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
-
Incendios en España hoy | Asturias: Evacuadas solo cuatro personas en Cangas del Narcea tras mejora del incendio de Genestoso
El consejero de Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, indica que la situación del incendio en Genestoso ha mejorado tras ralentizarse durante la pasada noche, permitiendo que solo cuatro personas se trasladen a casas de familiares.
Calvo señala que, pese a la mejora por temperaturas más bajas y mayor humedad, la preocupación sigue siendo máxima debido a los focos activos que llegan desde León. El operativo concentra medios para evitar que el fuego alcance zonas sensibles como la alta del Cabril.
-
Incendios en España hoy | Óscar Puente: "No hay capacidad para suplir trenes AVE Madrid-Galicia con autobuses"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, advierte sobre la dificultad de establecer un servicio alternativo por carretera para los trenes interrumpidos entre Madrid y Galicia debido a los incendios.
Puente explica que se necesitaría un operativo complejo y numerosos autobuses, de los cuales no disponen, y recuerda que existen empresas privadas de transporte que ya ofrecen servicios de largo recorrido, incluso en la VAC del Ministerio.
-
Incendios en España hoy | Extremadura, noche crítica y frentes activos
Extremadura ha vivido una noche intensa y delicada, con varias casas afectadas en la urbanización Navas de la Mata, en Casar de Cáceres.
El incendio de Jarilla, que obligó a desalojar Villar de Plasencia, Jarilla y Cabezabellosa, alcanza ahora situación desfavorable, con riesgo para la ciudad de Plasencia y su monte de Valcorchero. Se movilizan once medios aéreos para contener los frentes.
En Malpartida de Cáceres, el fuego de Aliseda, con 2.000 hectáreas arrasadas, sigue activo. Se emplean 3 unidades de bomberos forestales, 12 medios aéreos, la UME, un agente del medio natural y 2 técnicos de extinción para frenar su avance.
-
Incendios en España hoy | Tráfico ferroviario afectado por los incendios
Renfe informa de interrupciones en varias líneas debido a los incendios:
-
AVE Galicia-Madrid: cortado entre Ourense y Zamora.
-
Media y larga distancia Ponferrada-Monforte de Lemos: afectado el tramo entre Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y Montefurado (Lugo).
-
Ávila-Madrid: cortado el tramo Herradón/La Cañada-Ávila.
-
Cáceres-Plasencia: circulación restablecida desde las 8:30 h tras el incendio de la tarde de ayer.
🚦 ACTUALIZACIÓN TRÁFICO: 16 AGOSTO— InfoRenfe (@Inforenfe) August 16, 2025
Informamos sobre la evolución de varias incidencias que, desde ayer, están afectando a la circulación en varias líneas ferroviarias. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión. Todos los servicios se restablecerán cuando…
-