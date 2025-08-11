Un agricultor no se muerde la lengua ante la situación del campo en España: "Las paguitas del Gobierno no ayudan"

Montaje de un agricultor junto a Juan Metidieri, presidente de APAG y ASAJA Extremadura.

La crisis del campo español sigue siendo uno de los temas más acuciantes en el debate económico y social del país.

La falta de mano de obra, el desempleo persistente y unas políticas públicas que, según algunos representantes del sector, agravan en lugar de aliviar la situación, han sido motivo de duras críticas.

Una de las voces más claras en este sentido ha sido la de Juan Metidieri, presidente de APAG y ASAJA Extremadura, quien no dudó en señalar las deficiencias actuales durante su intervención en el programa 'El Análisis: Diario de la Noche, de Telemadrid'.

Desde el inicio de la entrevista, Metidieri mostró su preocupación por el rumbo del sector: "Somos otro de los sectores, y quizás uno de los primeros, que empezaron a denunciar esta situación tan crítica que estaba ocurriendo en el campo".

Su intervención reflejó la frustración de muchos agricultores que, pese a necesitar trabajadores, no consiguen cubrir los puestos disponibles.

Uno de los ejemplos más llamativos fue mencionado por el periodista Antonio Naranjo, al referirse a la provincia de Huelva:

"Vemos que en Huelva, que es una de las provincias con un nivel de paro muy alto, tienen que venir 25.000 mujeres desde Marruecos para recoger la fresa", señaló.

Esta paradoja, en un país con algunos de los niveles de desempleo más altos de Europa, evidencia un grave problema estructural.

Metidieri no dudó en confirmar esta incoherencia, señalando que en Extremadura, una región con más de 70.000 parados, también se enfrentan a la imposibilidad de recolectar cosechas por falta de trabajadores.

"¿Cómo puede ser que en Extremadura, con más de 70.000 parados, tengamos problemas para recoger las cosechas?", se preguntó.

A su juicio, este tipo de situaciones no solo afectan a la agricultura, sino a "la hostelería, la construcción, los transportistas… a toda la sociedad".

El presidente de ASAJA Extremadura hizo hincapié en la necesidad de una actuación urgente por parte de los gobiernos, tanto autonómicos como nacionales.

Para él, los responsables políticos deben "ponerse manos a la obra", y buscar soluciones reales y efectivas a un problema que, lejos de resolverse, se agrava con el paso del tiempo.

Una de las críticas más contundentes fue dirigida a los sistemas de subsidios y ayudas públicas. En palabras del propio Metidieri: "Las paguitas que se están dando desde el Gobierno no ayudan".

Si bien aclaró estar de acuerdo en que las personas cobren el paro, condenó con firmeza las ayudas que, en su opinión, desincentivan el trabajo: "Lo que no puede ser es que se estén dando paguitas para que no se trabaje".

También cuestionó el actual modelo del PER (Plan de Empleo Rural), que aunque en su momento fue útil, hoy requiere una revisión: "Cosas que en su día fueron positivas y necesarias, posiblemente ahora haya que reinventarlas o cambiarlas por completo".

El mensaje final de Metidieri fue una llamada de atención directa a los responsables políticos: "Tomen buena nota y empiecen a dar soluciones, porque de no ser así, el problema cada día será mayor en todos los sectores".