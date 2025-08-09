Carlos Villar ‘abre las puertas’ de la nueva bodega de Protos: “Dará lugar a vinos más...”

Protos es una de las bodegas más internacionales de España. De hecho, está presente en más de un centenar de países. Su historia se remonta a 1927 cuando, el 29 de marzo, la pusieron en marcha 11 viticultores vallisoletanos. Por lo tanto, están a punto de cumplir un siglo de vida.

Ese mismo año del centenario, concretamente a mediados del mismo, está previsto que culmine su nueva bodega en la localidad de Zayas de Torre. Es decir, en pleno corazón de la Ribera del Duero soriana.

“En nuestro afán de seguir elaborando vinos de calidad, hemos decidido aterrizar en esta zona por su enorme potencial vitivinícola: altitud elevada, gran amplitud térmica, suelos más frescos, y maduraciones más lentas que preservan mejor los aromas”, afirma Carlos Villar, director general de Bodegas Protos.

Y añade: "Todo ello dará lugar a vinos más longevos, frescos y con gran capacidad de evolución”.

A continuación, te contamos cuáles serán las características de la nueva bodega de Protos que realizará su primera vendimia, previsiblemente, en 2026.

Nueva bodega de Protos

Antes de entrar en detalle sobre las características de la nueva bodega, conviene poner sobre la mesa el motivo que ha llevado a la marca casi centenaria a dar este salto.

Según Carlos Villar, la operación responde a una estrategia de expansión “altamente cualitativa”. Su ‘misión’ no es otra que la de elaborar “vinos de alta gama en una zona vitivinícola de gran potencial”.

Para ello, contará con los últimos avances tecnológicos. De esta manera, se respetará al máximo las cualidades de la uva procedente de viñedos que están ubicados por encima de los 1.000 metros de altitud.

En concreto, la nueva bodega está rodeada de 130 hectáreas de viñedo propio, plantadas con clones seleccionados de tinto fino en colaboración con el centro de selección varietal de Vitis Navarra, ubicado a tan solo 5 kilómetros de la bodega.

Los viñedos se ubican en diversos parajes del municipio de Zayas de Torre, históricamente ligados al cultivo de la vid, como Hongo Gordo, Ermita, Viñas Arriba o Robledal de Zayas.

Se trata de terrenos con predominancia de suelos calcáreos, con aportes en superficie de arena, arcilla y piedra lavada, que permitirán obtener vinos de gran carácter y diferenciación.

En definitiva, con esta inversión Protos fortalece su presencia en las tres grandes zonas vitivinícolas de la DO Ribera del Duero (Valladolid, Burgos y Soria).

Ello le permitirá una mayor versatilidad y riqueza en sus elaboraciones, adaptándose mejor a la variabilidad climática de cada campaña y tratando de poner en valor también esta zona cualitativa y desconocida de la Ribera del Duero.