Se va a Suiza a trabajar y ahorra más de 10.000 euros en tan solo cinco meses: "Todo vale lo mismo que en España o menos"

Ale Lupidi, un joven creador de contenido argentino, ha sorprendido a sus seguidores al compartir su experiencia trabajando en un pequeño pueblo suizo, donde logró ahorrar más de 12.000 dólares (10.300 euros) en tan solo cinco meses.

Su historia se ha hecho viral, y no es para menos: vivir en un enclave suizo fronterizo con Austria le permitió aprovechar ventajas económicas únicas que no están disponibles en la mayoría de países europeos.

El pueblo en cuestión se llama Samnaun. Está situado en los Alpes suizos, en una zona montañosa y apartada, pero con peculiaridades que lo convierten en un lugar ideal para quienes desean trabajar por un tiempo limitado y ahorrar dinero.

"Este es el pueblo suizo que me permitió ahorrar 12.000 dólares en tan solo 5 meses, y estos son sus pros y sus contras", comienza diciendo en su vídeo.

Uno de los grandes atractivos de Samnaun es su estatus de zona libre de impuestos. Esto implica que productos como perfumes, alcohol y cigarrillos se pueden adquirir a precios muy bajos.

Tal como explica Ale: "Es un pueblo tax free. ¿Qué significa esto? Que no tiene impuestos: perfumes, alcohol, cigarrillos... todo vale lo mismo que en España o menos".

Además, la cercanía con Austria permite a los residentes cruzar la frontera fácilmente para comprar productos básicos a un coste aún más reducido.

"Todo lo que necesitas te lo vas a comprar a Austria por la mitad del precio de lo que vale aquí, y cobrando en el pueblo suizo", señala.

Otra ventaja que destaca es la facilidad para encontrar empleo, incluso sin hablar alemán.

En Samnaun, muchos trabajos requieren conocimientos básicos de inglés, lo que abre oportunidades a personas que no dominan la lengua local.

"No hace falta hablar alemán en este pueblo. Obviamente, si lo hablas, mucho mejor; pero, al ser un pueblo tan pequeño y alejado, con que hables inglés más o menos, te van a contratar", afirma.

En cuanto a las condiciones laborales, la mayoría de los empleos ofrecen alojamiento y comida incluidos, un beneficio poco común en otros países europeos.

Esto facilita enormemente el ahorro, ya que se reducen significativamente los gastos diarios.

"Al ser un pueblo en una montaña, todos los trabajos vienen con alojamiento y comida", cuenta Ale, subrayando lo ventajoso que puede resultar esto para quienes buscan maximizar sus ingresos en un corto período de tiempo.

Sin embargo, no todo es positivo. Ale también menciona los aspectos negativos de vivir en un lugar tan aislado.

"Como algo malo, te podría decir que es un lugar donde no hay muchas cosas para hacer, pero para mí es un sitio ideal para venir en pareja, hacer mucha plata en cinco meses e irte", comenta.

Además, la falta de diversidad cultural puede ser un inconveniente para algunos. "No hay gente de Latinoamérica. Las únicas personas con las que vas a poder hablar español son algunos españoles que hay", advierte.

Su experiencia en Samnaun, donde vivió durante año y medio, se ha convertido en un ejemplo para muchos jóvenes que buscan alternativas laborales en el extranjero.

En tiempos en los que el coste de vida en ciudades como Madrid o Barcelona se dispara, propuestas como la de Ale Lupidi invitan a explorar nuevos caminos, incluso si implican vivir temporalmente en un entorno remoto.