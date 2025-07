Una joven de 24 años con dos hijas cobra 1.100 euros y ya se ha comprado un piso: "No hacíamos viajes ni despilfarros"

Entre la inflación, el alto coste de la vivienda y las condiciones laborales precarias, los jóvenes son uno de los segmentos poblacionales más afectados dentro de la sociedad española.

A diario se escucha a muchos jóvenes lamentar lo difícil que es para ellos adquirir una vivienda o formar una familia.

Sin embargo, entre tantas historias de jóvenes, hay una que ha llamado especialmente la atención: la de Elsa. Con 24 años, un sueldo de 1.100 euros al mes y dos hijas, ya tiene su propia casa.

¿Un milagro?

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y un estudio realizado por el portal de venta de viviendas Fotocasa, la edad media del comprador de primera vivienda en España es de 41 años.

Por su parte, según datos de Idealista a junio de este año, el precio del metro cuadrado en España alcanzaba los 2.438 euros, un 14% más que en junio de 2024.

Por todo ello, estos datos ayudan a entender el temor y la frustración de muchos jóvenes cuando desean comprar una vivienda.

No obstante, el caso de Elsa sorprendió a todos en el programa Y Ahora Sonsoles. Con 24 años, un sueldo mileurista y dos hijas, ya tiene su propia casa.

"El caso de Elsa es para estudiarlo", afirmaba Pepa Romero, presentadora del programa en verano. "Dos hijos, 24 años, cobra 1.100 euros y aún así consigues ahorrar. ¿Cuánto ahorras?".

La propia Elsa explicó cómo varía su nivel de ahorro: "Depende de los meses. Ahora mismo como es verano, menos. Tema IBI, vacaciones... ahorro menos pero he estado cuatro años ahorrando unos 300 euros todos los meses".

Elsa en 'Y Ahora Sonsoles'.

Así, ante la sorpresa de la presentadora, Elsa contó con más detalle cómo consigue ahorrar a pesar de su sueldo y edad.

"Yo estaba casada, entonces no era solo yo. Mi pareja era mileurista. Teníamos un objetivo muy claro: queríamos esto y era ir a por ello. Nos hemos privado de muchas cosas que jóvenes de nuestra edad sí hacían", señaló la joven. "No hacíamos viajes, vacaciones de despilfarro ni fiesta. Todo eso no lo hacíamos. Vivir mal no vivíamos".

Sin embargo, el mayor misterio estaba en la capacidad de la joven para adquirir una vivienda con tan solo 22 años. "Yo tenía alquiler con opción a compra. Tuve mucha suerte. Dabas 20.000 euros de entrada, ahora es el cuádruple, y luego ibas pagando el primer año, por ley todo iba al alquiler. Luego, a partir del segundo, el 45% iba a la hipoteca", afirmó Elsa.

La joven explicó cómo finalmente la vivienda acabó costándole 120.000 euros. "Ahí es cuando yo ahorraba", señaló.

Ante el caso de Elsa, los colaboradores le pidieron consejos para poder ahorrar de la misma manera, a lo que la joven respondió mencionando algunas acciones que le ayudaban a guardar dinero cada mes

"La fruta y la verdura las compro en la frutería, no en supermercados. Y hago un menú semanal para comprar cada tres días. Hago una planificación y compro lo necesario. No voy a comprar por el 'y si...' porque ahí se va el dinero", apuntó Elsa.

Lo cierto es que el caso de esta joven sorprende, especialmente si se comparan sus logros con los datos del Consejo de la Juventud de España (CJE). Según esta institución, el 41,1% de los jóvenes ahorra menos de 100 euros al mes; el 34,4% guarda entre 100 y 300 euros; y únicamente el 24,5% puede reunir más de 300 euros.