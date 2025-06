Jesús, camarero: “Pagan 'en negro' porque se ahorran hacer contratos a jornada completa y cotizando lo que toca"

A las puertas del verano, las ofertas de trabajo para empleados en el sector de la hostelería comienzan a abundar.

Por lo general, los camareros en varias ocasiones han hecho oír sus denuncias contra el sector de la hostelería, principalmente por la cantidad de horas extra trabajadas que no corresponden con el salario de cada mes.

Jesús Soriano es camarero y habló en el programa Equipo de Investigación en laSexta sobre estas condiciones que calificó como "precarias" que, explicó, son el motivo por el que faltan camareros en este sector.

"Alguien que trabaje mucho y cobre poco"

Soriano lleva 16 años trabajando como camarero y ha estado en al menos 12 restaurantes, según comentó a los periodistas.

"He hablado mucho sobre este tema para que la gente sepa que no es que no se encuentran camareros porque no quieran trabajar, no se encuentran camareros porque no respetan ni el convenio ni las condiciones laborales", comentó.

Para mostrar a qué se refiere cuando dice que "no se respetan ni el convenio ni las condiciones laborales" mostró una conversación con un hostelero por WhatsApp.

"Me dice 'Hola, ¿tienes alguna amiga sin papeles para camarera o ayudante de cocinera? Para que trabaje mucho y cobre poco, es lo que pasa'", leyó Soriano.

Sobre las ofertas de empleo que aparecen en Internet, comentó que "hay algunos que la maquillan un poco hasta que vas personalmente a hablar con ellos y ya empiezan a soltarte toda la verdad".

Una vez más, optó por comprobar su argumento llamando al número de uno de los anunciantes de una oferta para camarero: "Se necesita camarero para bar restaurante. Turno de noche".

Así, Soriano contactó con el empleador. El hostelero le explicó que el contrato sería de "20 horas, solamente es para cenas". No obstante, agregó que "se suelen hacer más horas, claro. Va variando cada fin de semana".

El camarero aprovechó para preguntarle al anunciante cómo se cobrarían esas horas y si irían en nómina. A esto, sin dudar, el hostelero respondió: "Van 'en negro'".

Con esto, el camarero aprovechó para explicar que "es habitual que se cobre en negro porque así se ahorran hacer contratos de jornada completa y cotizando lo que toca, se ahorran una parte de dinero".

Al pagar en efectivo, o como se le llama coloquialmente 'en negro', este dinero no es 'rastreable' por Hacienda, por lo que no es preciso ni declararlo y no cotiza. Es como estas horas extras no hubiesen ocurrido a nivel burocrático.

Los camareros son los peor pagados

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2023, reflejan que este sector es el peor pagado con salarios que rozan los mínimos.

El INE muestra en sus datos que estos empleados cuentan con un salario medio anual de 16.985,78 euros. Es importante tener en cuenta que el salario medio anual en España es de 28.049,94 euros.

Por otro lado, este sector debe hacer frente a numerosas horas extra que, como comentó Jesús Soriano, muchas veces se pagan 'en negro'.

Al contrario, el sector mejor pagado es el de suministro de energía con un sueldo medio anual de 54.447,96 euros. La diferencia entre ambos sectores es de 37.462,18 euros anuales.