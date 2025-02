El cardenal Gherard Ludwig Müller, de 77 años, exprefecto de la Congregación para la doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, y punto de referencia para los opositores de Francisco, considera que "no es el momento de pensar en un sucesor" con el papa en el hospital.



"El papa está vivo ahora y este es el momento de rezar, no de pensar en quién será su sucesor. Y si hay alguien que piensa en el futuro mientras el papa está en el hospital, no es bueno, no es bueno en absoluto", asegura en una entrevista publicada ayer lunes en el diario italiano Corriere della Sera.