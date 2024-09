Ya hay fecha para el cambio de hora: este es el día exacto en que pasamos al horario de invierno

La llegada del mes de septiembre supone llegar al fin del verano, y con ello el regreso a la rutina, en algunos casos con la vuelta al colegio para iniciar un nuevo curso escolar, y en otros para volver al trabajo. Sea como sea, y aunque la estación estival se prolongará durante algunas semanas más, ya se comienza a notar que el otoño está cada vez más cerca.

Esto supone que también queda menos tiempo para que se produzca un nuevo cambio de hora para adoptar el horario de invierno, y ya conocemos la fecha en la que tendrá lugar en el presente año 2024. La fecha en la que tendrá lugar será la madrugada del 26 al 27 de octubre, en el último domingo del mes, cuando los españoles tendrán que atrasar una hora sus relojes. De esta forma, a las 3 de la madrugada serán las 2.

Este horario de invierno, que da comienzo el 27 de octubre, se prolongará hasta el 30 de marzo, fecha en la que habrá un nuevo cambio para recuperar el horario de verano actual.

Los cambios de horario se mantendrán hasta 2026

Los cambios de hora están fijados por Decreto Ley hasta 2026, después de que fuesen aprobados por parte del Gobierno hace dos años, en un momento en el que ya se planteaba la posibilidad de unificar el huso horario para que llegue a su fin la práctica de atrasar o adelantar los relojes dos veces cada año.

El cambio de hora ha sido tanto en España como en Europa un asunto que ha dado mucho que hablar. Cada último fin de semana de octubre, en la madrugada del sábado al domingo, se regresa al horario de invierno, mientras que cada último fin de semana de marzo, se hace lo contrario y se adopta el horario de verano. Así ha sido año tras año, aunque en 2018 se inició un proceso con el objetivo de acabar con los cambios de hora.

Un año más tarde llegó a haber una consulta a nivel continental, en la que 4,5 millones de europeos se pronunciaron al respecto, con un 90% de los votos a favor de que no hubiese cambios de hora. En ese momento, el Parlamento determinó un plazo de dos años para que los Estados miembros de la Unión Europea hiciesen saber sus preferencias, es decir, si preferían mantener el horario de invierno o el de invierno, pero finalmente no se avanzó en este sentido.

La última vez que se habló de esta posibilidad fue en 2019, cuando el CIS preguntó acerca de ello y un 62,5% de los encuestados se mostraron a favor de acabar para siempre con el cambio de hora. De ellos, un 65% elegiría el horario de verano para vivir de manera permanente. Aunque por aquel entonces parecía estar cerca el cambio horario para siempre, finalmente todo quedó suspendido por falta de acuerdos entre los distintos gobiernos de la Unión Europea. A la espera de que se puedan retomar, España continuará con los cambios horarios al menos hasta 2026.

¿Por qué se cambia la hora en España?

La principal razón por la que se justifica que se lleve a cabo el cambio de hora en España dos veces al año tiene que ver con el ahorro de energía y el mejor aprovechamiento de la luz natural. Al adelantar los relojes una hora amanece más temprano y se produce un reajuste de los horarios de la población a las horas de luz.

En lo que respecta al motivo por el cual el cambio se efectúa siempre de madrugada, no es otro que el de minimizar el impacto en la sociedad a nivel fisiológico y económico. No obstante, hay quienes aseguran que notan mucho el cambio horario, y puede llevar varios días que el cuerpo se habitúe. A pesar de todo, la realidad es que la mayor parte de las personas no sienten ningún problema por el cambio o, como mucho, se adaptan en un periodo de dos a cinco días.

El origen del cambio de horario está en la Primera Guerra Mundial, cuando países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania decidieron introducir el horario de verano con la finalidad de conservar energía de cara al conflicto bélico, siendo su objetivo el de adelantar los relojes para esperar una hora más para encender la luz.

En el caso de España en particular, el cambio horario se recogió por primera vez en el año 1918, aunque hay que tener en cuenta que entre 1920 y 1925 ni entre 1930 y 1936 se adelantaron o atrasaron los relojes. Posteriormente, fue el 7 de marzo de 1940, cuando Francisco Franco decidió que España tendría el mismo horario que la Alemania de Hitler y los países de Europa Central, así que hasta el momento es el horario que se mantiene en el país. Aquel día se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden que recogía el "adelanto de la hora legal en 60 minutos", indicando que el cambio venía motivado por la "conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos".

Hoy en día, hay un gran debate entre quienes defienden que se mantenga el cambio horario actual y quienes prefieren que se establezca una misma hora para todo el año, sin importar la época en la que nos encontremos.