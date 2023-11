Muere la mujer de 35 años con cáncer terminal que recaudó dinero para poder abrazar a sus hijos

Juliet Osorio ha fallecido. Y eso ha sido un desenlace esperado, pero una noticia triste. La positiva, según sus últimos deseos, es que lo ha hecho después de abrazar a sus hijos. Esta mujer, nacida en Colombia hace 35 años, padecía un cáncer terminal. Desde hace varios meses se encontraba ingresada en el Hospital Virgen de La Peña de Fuerteventura. Su única compañía era la de su hermana Yenifer. Aparte, gozaba del cariño del personal sanitario.

Su deseo, sin embargo, era sencillo: poder abrazar a sus hijos y a su madre antes de que la enfermedad que sufría acabara con su vida. El pasado lunes, 30 de octubre, se hizo el milagro: Gabriela y Matías, de 12 y 10 años, respectivamente, junto a su madre Nelsy Ramírez, llegaron a Fuerteventura desde su Pereira natal (una ciudad en el centro del país sudamericano) gracias a la solidaridad de muchas personas.

Osorio tenía un cáncer de pulmón sin cura. Sabiendo este diagnóstico, inició una recaudación para costear los billetes de avión de sus hijos y su madre. Y cientos de personas respondieron a la llamada de auxilio. Así pudo lograr ese momento que ahora ha quedado inmortalizado gracias al periódico La Provincia: toda la familia se abraza en el hospital, ríe y llora junto a su madre, unos días antes de que falleciera.

💔💔 Juliet Osorio, una colombiana que sufría cáncer terminal, ha fallecido este sábado en Fuerteventura. La joven nacida en 1988, que llevaba meses ingresada en el hospital majorero, pudo cumplir a comienzos de semana su último sueño: volver a reunirse con su familia. pic.twitter.com/565WzmhGf5 — La Provincia (@laprovincia_es) November 5, 2023

Esta mujer llegó a España procedente de Italia en 2022. Allí había viajado desde Colombia para tratar de ganarse la vida. Su historia con el cáncer venía de lejos, ya que en Colombia también supo de la dolencia: le detectaron una masa en el útero que decidió tratarse mediante homeopatía, a pesar de que le hablaron de que era necesaria la radioterapia.

Desapareció el dolor, pero no la patología. El viaje a Europa ya estaba planificado e invertido los ahorros para el traslado. En Italia no conocía a nadie. Allí estuvo tres meses trabajando hasta que un día comenzaron unos dolores en su espalda y los doctores localizaron una masa en los pulmones y se tuvo que someter a varias sesiones de radioterapia.

[La batalla de Yaiza: supera un cáncer terminal gracias a un nuevo tratamiento y a la médula de su hermano]

Tras esta extensión de la enfermedad, Osorio se mudó al País Vasco y posteriormente a Teruel. Allí, por casualidad, se encuentra con un amigo de la infancia. Deciden trasladarse a Alicante, donde reside su hermana Yenifer. Un día se le presenta un intenso dolor en el brazo que no logra aliviarlo.

Traslado de su hermana

"Como quiera que el amigo tiene familia en Fuerteventura deciden venirse a la Isla", contaba al medio local una conocida de Juliet. "Al no estar empadronada no podía acudir al Servicio de Urgencias porque tendría que abonar la factura de la atención médica. Sin embargo, un día no pudo soportar el intenso dolor y se vio obligada a acudir al Hospital donde le diagnosticaron un cáncer de pulmón", añadía.

Yenifer, su hermana, se trasladó entonces desde su residencia en Alicante a Fuerteventura para estar al lado de su hermana. Se instaló en la habitación del hospital. Con el objetivo de traer a sus sobrinos y a su madre desde Colombia, comienza una campaña de recaudación de fondos. Y lo consigue, cumpliendo ese deseo antes del fatal desenlace.

Sigue los temas que te interesan