Con estos cuatro trucos puedes aprobar una oposición en menos de un año: los pasos a seguir

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Función Pública, España cuenta en la actualidad con un total de 2.731.117 trabajadores públicos. Presentarse a una oposición para conseguir un empleo fijo se ha convertido con el paso de los años en una opción cada vez más atractiva para los españoles. Y es que, tal y como ha revelado recientemente el último estudio de 'Opositatest' sobre empleo público, uno de cada dos españoles de entre 18 y 55 años ha preparado o está pensando en preparar unas oposiciones.

El empleo fijo, la conciliación, la flexibilidad en los horarios o la posibilidad de promoción interna son algunos de los motivos por los que cada vez más personas se decantan por luchar por un empleo público. A todos estos factores hay que sumarle, además, el salario. Los sueldos de los empleados públicos cambian dependiendo del grupo al que se pertenezca. Sin embargo, los que más cobran pueden llegar a recibir sueldos de hasta los 150.000 euros anuales. Y quizás sea este uno de los motivos por los que el 74% de los españoles considera que ser funcionario permite tener una calidad de vida mejor.

A pesar de ello, a la hora de decidir preparar una oposición, son muchas las dudas que les surgen a los aspirantes sobre la preparación de los exámenes. La mayoría de ellos se plantean las mismas cuestiones y la mayoría hacen referencia al tiempo de estudio que es necesario invertir para aprobar los exámenes. En este sentido, David Fuentes, CEO y fundador de Formación Ninja, una de las mayores academias online de oposiciones, ha confirmado que sí es posible aprobar una oposición en menos de un año. Y como él mismo ha sido capaz de hacerlo, ha revelado ahora cuáles son los cuatro trucos clave para superar las pruebas en menos de un año.

Aspirantes a oposiciones. EFE

David consiguió sacar uno de los primeros puestos en las oposiciones de bomberos de AENA. Pero su caso no es ninguna excepción. Tal y como él mismo ha asegurado, no existe ningún "secreto" para conseguirlo. Simplemente es necesario seguir un buen método de estudio, contar con un acompañamiento adecuado y echarle horas y ganas.

El propio David ha asegurado que sí es posible aprobar una oposición en menos de un año. Y es que el hecho de que no sea habitual no quiere decir que sea imposible. No obstante, es cierto que depende de algunos factores como, por ejemplo, las técnicas de estudio empleadas, el tipo de formación que se siga, el temario o la realización de los test.



Uno de los trucos básicos para poder aprobar una oposición en menos de un año, según David Fuentes, es utilizar una buena técnica de estudio. El hecho de memorizar un temario y soltarlo el día del examen no es una de las técnicas más adecuadas de estudio. Y es que, si alguien considera su temario aburrido y monótono, tardará muchos años en aprobar las oposiciones.

En este sentido, el fundador de Formación Ninja considera que lo ideal es que el alumno adquiera una adecuada técnica de estudio. "Puede ser por desconocimiento o porque llevan toda la vida estudiando de la misma manera y ven difícil esa transición en su método de estudio. Sin embargo (...), cuando las prueban se vuelven adictos a ellas (a las técnicas de estudio), porque se dan cuenta de que sus capacidades de memorización, retención y aprendizaje son mayores de lo que pensaban.

Varios aspirantes a unas oposiciones durante el examen. EFE

Otro de los aspectos básicos es la formación online. Mientras que en muchas academias las clases son en directo o presenciales, este experto en oposiciones considera que tener las clases siempre grabadas y disponibles facilita que el opositor pueda consultarlas en cualquier momento y tantas veces como quiera. "Además, tener acceso permanente a las clases hace que los opositores puedan elegir su propio ritmo de estudio", aseguran desde la academia online.

La importancia de hacer test y tener un temario reducido

El tercer aspecto a tener en cuenta es la realización de test. Muchos de los exámenes de oposición son de este tipo. Por ello, para sacarse la oposición en menos de un año es necesario practicar mucho. Y para favorecer la realización de test a los aspirantes es importante que accedan a alguna plataforma que les permita realizar todos los que puedan.

Al fin y al cabo, hacer test es la única manera objetiva de medir los conocimientos. En el caso de la plataforma de test de Ninja, han registrado más de 11 millones de respuestas desde su lanzamiento a mediados de 2022. Esto quiere decir que los opositores que han estudiado con ellos han respondido una media de 2.600 preguntas.

Pero las técnicas de estudio, la formación online y los test no son los únicos aspectos claves para aprobar una oposición en menos de un año. Es importante también que el temario de estudio sea conciso. "No tiene sentido estudiar algo que no se va a preguntar. Por eso, es importante hacerse con un temario conciso, que vaya a lo esencial, a lo necesario", asegura David Fuentes.

