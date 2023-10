Aviso a los opositores a la Guardia Civil: estas son las prohibiciones que pueden dejarte fuera del examen

Una de las opciones laborales más valoradas entre las personas cuya pasión es defender el orden y la seguridad de las personas es opositar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El Consejo de Ministros anunció el pasado 11 de julio que este año se convocarían un total de 39.574 plazas para diferentes departamentos entre los que destacan, por ejemplo, la Guardia Civil, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. La cifra supone un aumento de un 16% respecto al año anterior.

De todas ellas, un total de 2.875 plazas están dirigidas a los aspirantes a la Guardia Civil, correspondiendo 2.520 de ellas a los de nuevo ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias. Además, 1.008 plazas de entre todas las convocadas están reservadas a militares y marinería que superen los 5 años desde su ingreso en el cuerpo, mientras que 185 de los puestos se reservan a los estudiantes del Colegio de Guardias Jóvenes.

Las próximas oposiciones para conseguir una plaza como Guardia Civil en España tendrán lugar a final de este mes de octubre. Concretamente, las pruebas se desarrollarán el sábado 28 y el domingo 29 de octubre. A pesar de que la convocatoria va a ser a nivel nacional, los exámenes tendrán lugar en las diferentes comunidades que forman el país.

Imagen de archivo de un examen de acceso a la Guardia Civil.

Muchos de los opositores que se presentan este año a las pruebas de la Guardia Civil han pasado ya la criba inicial y están en las listas. Sin embargo, a pesar de ello, es importante que cumplan una serie de requisitos obligatorios que exigen las bases y que, en caso de no cumplir, supondría una falta que excluiría al aspirante de la prueba. Algunas de estas obligaciones están relacionadas, por ejemplo, con la nacionalidad o la edad, entre otras muchas.

Algunos de los requisitos que deben cumplir los aspirantes son: poseer la nacionalidad española, no estar privado de los derechos civiles y carecer de antecedentes penales. Además, las personas que se presenten no deben hallarse incursos en algún procedimiento judicial por delito doloso como procesado o no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

En cuanto a la edad, es importante que los aspirantes hayan cumplido los 18 años de edad en el año 2023 y que no superen los 40. Y haciendo referencia a las aptitudes psicofísicas, las personas que se presenten deberán poseer las cualidades necesarias para cursar los respectivos planes de estudios, que será acreditada mediante la superación del reconocimiento médico y las pruebas que se determinen en esta convocatoria.

Pero si hay algo que ha generado dudas durante los últimos años en cuanto a si se trata de un requisito o no para entrar en la Guardia Civil, son los tatuajes. Por lo general, estarían permitidos siempre y cuando se encuentren dentro de un margen controlado.

Eso sí, quedan prohibidos aquellos que "contengan expresiones o imágenes contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares, que puedan atentar contra la disciplina o la imagen de la Guardia Civil en cualquiera de sus formas, o cualesquiera otros contenidos vedados por la ley", tal y como explica el BOE. Tal y como recoge la norma, los tatuajes estarán permitidos siempre y cuando no estén incursos en las prohibiciones anteriores.

En cuanto a los piercings, están permitidos en el caso de que estos no sean visibles. "Estarán prohibidas las argollas, espigas, inserciones, automutilaciones, pegatinas, dilataciones y similares, así como los implantes microdermales o subcutáneos y perforaciones distintas a las destinadas para el uso de pendientes, cuando sean visibles al vestir", recoge la norma.

Hay que tener en cuenta que la obligación de cumplir estas normas persistirá en el tiempo. Desde el BOE se resalta que la obligación de cumplimiento persistirá en el tiempo, pudiendo ser motivo de baja en el supuesto de haber logrado el aspirante la plaza, o razón de peso para no conseguirla si el piercing o el tatuaje se toma en consideración una vez publicada la lista de alumnos propuestos.

Los requisitos imprescindibles para entrar en la Guardia Civil

También será necesario que los candidatos estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico superior, que hayan superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de Grado Medio en centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa y que hayan superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior, o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Además, otros de los requisitos son no haber causado baja en un centro docente, no haber causado baja en un centro docente de formación para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil por no haber superado las pruebas y que no se haya resuelto su compromiso como militar de tropa y marinería como consecuencia de un expediente de insuficiencia de facultades profesionales.

Es importante también tener el permiso de conducción de la clase B y que los aspirantes hayan adquirido el compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, conforme a los principios básicos de actuación de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

