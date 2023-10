Las 6 únicas comunidades en las que un soltero puede comprarse una casa... y las 11 prohibidas

Comprar una vivienda no está al alcance de cualquier ciudadano estándar en España, y más si hablamos de hacerlo de forma individual. Los salarios no son especialmente elevados, mientras que el precio de los inmuebles es bastante alto, sobre todo en las regiones con mayor potencial económico. Por lo tanto, hay mucha gente que no puede permitirse la compra de un piso o de una casa, porque con su sueldo no es suficiente para hacer frente a las cuotas de la hipoteca necesaria para financiar la operación. De hecho, un estudio elaborado por el comparador financiero HelpMyCash.com, revela que en más de la mitad de España no es posible adquirir una casa o un piso si se pretende hacer frente a la operación en solitario y se cobra el salario medio de la región. En este sentido, son los vecinos de Extremadura y de Castilla-La Mancha los que más fácil lo tienen debido a los datos que registran.

El comparador financiero HelpMyCash.com ha calculado qué cantidad de dinero debería pagar cada persona según su sueldo y el precio medio del inmueble en cada comunidad autónoma.

El estudio ha concluido que un soltero que cobra el salario medio no puede permitirse la compra de una vivienda en más de la mitad de España, situando concretamente a 11 regiones en la categoría de acceso casi imposible. Es el caso de Aragón y de sus vecinas Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana, además de Andalucía, Cantabria, Galicia, Baleares, Canarias, Comunidad de Madrid y País Vasco.

Precio máximo de vivienda que puede soportar frente al precio medio por comunidad. HelpMyCash.

En cambio, los solteros de Extremadura y de Castilla-La Mancha son los que van más sobrados. Según el informe, una persona que cobra el sueldo medio en esta comunidad autónoma puede permitirse pagar la hipoteca de una vivienda con un coste sensiblemente más caro que el precio medio de la región. También lo tienen más fácil los solteros asturianos, castellanoleoneses, riojanos y murcianos.

El informe llega a esta conclusión tras comparar los salarios medios en cada comunidad autónoma con la cantidad que debería pagar mensualmente según el precio medio de la vivienda en cada región. De hecho, según los cálculos de HelpMyCash.com, en el caso de Madrid, donde el sueldo se sitúa en 1.788 euros netos al mes, un soltero podría pedir una hipoteca a su nombre para comprar una casa o un piso que cueste un máximo de 149.317 euros. Sin embargo, el coste medio de la vivienda allí cuesta 311.425,60 euros.

Un extremeño por ejemplo, con 1.283 euros de salario puede pagar un piso de hasta 107.144 euros. Teniendo en cuenta que el precio medio de la vivienda cuesta 88.000 euros, estos tendrían bastante margen. Lo mismo ocurriría con un manchego. No obstante, como es obvio, si se cobra más del salario medio de cada comunidad, las probabilidades de poder comprar una casa en solitario serán mayores.

Pisos de 80 metros

Ante este panorama tan alarmante, son muchos los españoles que barajan la opción de buscar casas más pequeñas con la esperanza de que entonces sí pueda asumirse la hipoteca, por ejemplo, de 80 metros cuadrados.

En este sentido, un soltero con el sueldo medio sí podría permitirse la compra en la mayoría del país. Aun así, sigue siendo imposible para los de Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Madrid, Navarra y País Vasco.

