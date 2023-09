La segunda profesión mejor pagada de España y sin tener carrera: sueldos de hasta 100.000 euros

En un panorama laboral en el que cada vez resulta más complicado acceder a un puesto de trabajo con buenas condiciones, son muchos los jóvenes los que optan por realizar unos estudios lejos de las universidades. Y es que, esta decisión es una de las más complicadas para muchos ya que es, con suerte, lo que marcará su futuro personal y laboral. No obstante, el deseo de la mayoría de personas es formarse para una profesión que tenga un buen sueldo y que no haya que estudiar mucho. Y aunque pueda parecer algo imposible, existen varias profesiones realmente lucrativas en España que no requieren de ningún tipo de titulación universitaria.

Hoy en día, la mayoría de empleos que ofrecen salarios más altos y con mayores responsabilidades suelen requerir un nivel de educación superior. Tanto es así que, en nuestra sociedad actual, se tiende a valorar más una titulación universitaria, ya sea un grado o un máster, en comparación con otros logros como la experiencia laboral. Sin embargo, hay formaciones como controlador aéreo, embalsamador o incluso protésico dental que puedes optar sin la necesidad de disponer una carrera universitaria. Muchos de ellos pueden requerir una formación previa, un diploma de secundaria o incluso certificados en el puesto de trabajo, pero nada comparable con los 4 años de carrera y dos de máster, como mínimo.

En concreto, estamos hablando del puesto como organizador de eventos, el segundo oficio mejor pagado de España sin tener carrera. Este trabajo consiste en prestar el servicio para bodas, cumpleaños, bautizos o cualquier tipo de celebración.

Regalos de una boda.

Estas personas que se encargan profesionalmente de organizar todo, ganan una gran cantidad de dinero. De hecho, el ingreso promedio es de 2.000 euros mensuales e incluso pueden ganar más de 100.000 euros al año dependiendo del sector en el que se trabaje. Obviamente, los ingresos dependerán en gran medida del número de eventos que se gestionen. Para ello, basta con tener idea de presupuestos, tener contactos y un buen equipo de comunicación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores que pueden influir en el salario de un organizador en España. Y es que, la experiencia es uno de los elementos clave, ya que los más experimentados suelen recibir salarios más altos. Igualmente, la magnitud de los eventos y las horas de trabajo también desempeñan un papel importante.

Se trata de una profesión muy interesante, sin embargo, también hay que tener presente que requiere mucha responsabilidad y sobre todo, una gran capacidad de gestión. De hecho, para conseguir un rendimiento óptimo es necesario tener disponibilidad completa, una formación y conocimientos previos como organizador de eventos.

