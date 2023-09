Tragedia en Los Ángeles: mueren dos modelos en dos días y buscan a un asesino en serie

Conocida como 'Nikki', Nichole Coats tenía 32 años cuando fue encontrada sin vida en su apartamento de Los Ángeles. En las últimas horas, la ciudad de Estados Unidos está siendo testigo de un trágico suceso que ha dejado dos muertes en la región. Con apenas dos días de diferencia y en una distancia inferior a dos kilómetros, la modelo Maleesa Mooney, de 31 años, también fue encontrada muerta.

Las autoridades se encuentran investigando este suceso que podría tratarse de dos muertes violentas. Mientras tanto, los familiares de las dos jóvenes han explicado a los medios de comunicación que se trataría de un asesino en serie. Por el momento se desconocen las causas de este fatal desenlace. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de una muerte con evidentes signos de violencia, aunque la Policía no ha empezado a vincular todavía al entorno más próximo de las modelos.

Según la información proporcionada por Los Angeles Times, la primera de las víctimas fue encontrada sin vida en el número 8 de la Grand Avenue, que se sitúa en la zona más céntrica de Los Ángeles. Los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de septiembre cuando la familia de Nichole 'Nikki' Coats halló a la joven muerta en su casa.

La familia de la modelo esperó dos días, aunque no volvió a recibir noticias de ella después de decir que tenía una cita. "Creo que fue un asesinato, de verdad. Una de sus piernas estaba en el aire en posición de patada. No es alguien que simplemente se acostó en su cama y murió", ha indicado May Stevens, la tía de 'Nikki', Nichole Coats al canal KTLA.

Tan solo dos días después de la inesperada muerte de Coats, otra modelo murió en la misma zona de Los Ángeles. Maleesa Mooney fue encontrada muerta en el número 200 de South Figueroa Street. En este suceso, también fue la familia de la joven la que dio la voz de alarma al dejar de responder los mensajes. "Cuando pasó una semana y ella no respondió a nuestras llamadas, supimos que algo no estaba bien", ha dicho su prima Bailey Babb a la televisión local.

La Policía de Los Ángeles ya investiga estos dos femicidios que han conmocionado a sus familiares y amigos. La muerte de la modelo Maleesa Mooney está siendo investigada como un homicidio. Sin embargo, los agentes han decidido investigar la de Nichole Coats como una muerte "sospechosa".

"No tenemos información de ningún tipo de homicidio ni nada parecido. No pudimos encontrar nada al respecto … Podría ser cualquier cosa", ha indicado el agente de la Policía de Los Ángeles, Drake Madison, sobre la muerte de Coats a Los Angeles Times.

Crean una campaña de 'crowdfunding' para el funeral

Asumir una muerte inesperada de personas muy jóvenes nunca es fácil. Sin embargo, los familiares de las dos modelos están recibiendo numerosas muestras de afecto en las redes.

Concretamente, se ha creado una campaña para recaudar fondos para asumir los gastos del funeral de Coats. Se trata de una publicación en GoFundMe que ya ha recaudado 15.000 dólares.

"Esto ha sido muy difícil para mí porque fue totalmente inesperado. El apoyo que he recibido de mi familia y de los amigos de Nikki ha sido abrumador, ella siempre hablaba muy bien de todos sus amigos y ahora veo por qué", ha comentado la madre de 'Nikki' Coats en la página web.

Del mismo modo, su hermana, Jourdin Pauline, también ha querido publicar un emotivo mensaje tras su muerte. "Nunca, ni en un millón de años, pensé que tendría que hacer esta publicación y buscar justicia para mi única hermana, mi corazón está destrozado".

