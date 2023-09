Los empleos mejor pagados y que no necesitan tener carrera: sueldos de hasta 334.000 euros

Seguro que no es ni la primera ni la última vez que más de un estudiante ha soñado con ganar un buen sueldo sin la necesidad de estudiar una carrera universitaria. En la mayoría de casos, la elección de los estudios marca el futuro de nuestra vida personal y profesional, ya que suele ser uno de los requisitos principales a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Sin embargo, siempre hay opción de cambiar de empleo por uno que no requiera estudios y tener la opción de ganar mucho dinero. Y es que, existen varias profesiones realmente lucrativas en España que no requieren de ningún tipo de titulación universitaria.

En la actualidad, para la mayoría de los trabajos con mayor remuneración y responsabilidad suele exigirse titulación superior. De hecho, en nuestra sociedad, tener una titulación universitaria, ya sea carrera o máster, suele estar mejor valorado que otro tipo de méritos como la experiencia.

Desde controlador aéreo, embalsamador o incluso protésico dental son algunos de los empleos a los que puedes optar sin la necesidad de disponer una carrera universitaria. Además, algo a tener en cuenta es que al margen de la facilidad de acceso a este tipo de empleos, la mayoría de ellos disponen de un sueldo medio-alto en comparación con algunos trabajos que sí requieren un título universitario.

Sin embargo, es necesario recordar que aunque no se requiera una carrera universitaria, todos ellos exigen unos conocimientos o cursos previos para poder acceder a un puesto de este tipo.

Controlador aéreo

El controlador aéreo es la persona que se encarga de prestar el servicio ATC (Air Traffic Control o Control del Tráfico Aéreo), dirigiendo el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo de su responsabilidad y en los aeropuertos de un modo fluido, seguro y ordenado, otorgando a los pilotos las autorizaciones pertinentes y proveyéndoles de las instrucciones e información necesaria.

Estos pueden cobrar de media 170.000 euros anuales, aunque esta cifra puede crecer hasta los 334.000 euros gracias a las horas extras. Para poder ejercer la labor de controlador aéreo en España hay que superar una formación de 18 meses sin titulación universitaria y disponer de un conocimiento elevado de la lengua inglesa.

Trabajos verticales

En este caso hablamos de lo trabajos que se desarrollan en altura (por ejemplo, limpiador de ventanas en un edificio). Como técnico de trabajos verticales de nivel uno, se puede ganar entre 20 y 35 euros por hora.

Si hablamos de técnico de trabajos verticales de niveles superiores, el sueldo puede alcanzar hasta los 60 euros la hora o más.

Embalsamador

Asimismo, el trabajo de embalsamador también es uno de los mejores pagados. Una persona que se dedique a ello puede ganar aproximadamente 2.000 euros al mes. Y lo mejor de todo es que no necesitas estudios para ejercer de tanatopractor.

Entre sus labores están la de arreglar y conducir los funerales, incineraciones y entierros, vestir los cuerpos y colocarlos en los ataúdes o embalsamar los cuerpos para retardar o detener el proceso de descomposición.

Protésico dental

Un protésico dental puede ganar hasta 3.000 euros al mes con una Formación Profesional o un cursillo previo. Aunque no es de las más altas, la retribución bruta anual de estos profesionales puede estar entre los 20.000 y los 30.000 euros. Además, cabe destacar que el sueldo puede variar según la especialidad que tenga el trabajador: las mejor retribuidas son la maxilofacial, la ortodoncia y la prostodoncia.

Organizador de eventos

Ya sean bodas, cumpleaños, bautizos o cualquier tipo de evento, las personas que se encargan profesionalmente a organizarlo todo ganan una gran cantidad de dinero. Para ello, basta con tener idea de presupuestos, tener buenos contactos y un equipo de comunicación.

El ingreso promedio depende en gran parte del número de eventos que se gestionen. Estos pueden llegar a tener un salario medio de 2.000 euros al mes e incluso ganar más de 100.000 euros al año, dependiendo del sector en el que se trabaje.

Plataforma petrolífera

Trabajar en una plataforma petrolífera en mitad del océano también puede ser realmente lucrativo. Si no te importa la soledad y el aislamiento, este es un buen puesto para tener un sueldo bastante alto.

Al margen de los perfiles especializados en ingeniería, también son necesarios otros puestos que no requieren de ninguna carrera como mozo de almacén, ayudante de cocina o peón de plataforma. Todos ellos rondan los 25.000-35.000 euros anuales.

Agente de inmobiliaria

Por último, un agente de inmobiliaria también puede ganar grandes cantidades de dinero. En este caso tampoco es necesario tener ningún título universitario. Suele bastar con saberse la tramitación necesaria para comprar, vender y traspasar propiedades y tener siempre en cuenta que una buena parte de tu salario depende de las comisiones. Normalmente, la comisión por una venta oscila entre los 3.000 y 5.000 euros.

