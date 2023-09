La profesión mejor pagada en España sin necesidad de tener carrera: sueldos de hasta 100.000 euros

Cada vez son más las personas que optan por realizar unos estudios lejos de las universidades; y es que hacer una carrera no siempre garantiza conseguir un trabajo bien remunerado. De hecho, más allá de la vocación, dos de los factores que determinan qué carrera universitaria escoger son el nivel de estrés que implica cursar esos estudios y las posibles salidas profesionales. No obstante, existe un empleo realmente lucrativo en España que no requieren de ningún tipo de titulación universitaria. En concreto estamos hablando del oficio de controlador aéreo, por el que se puede ganar una media de hasta 100.000 euros anuales.

En la actualidad, una creencia muy generalizada es que para la mayoría de los trabajos con mayor remuneración y responsabilidad suele exigirse titulación superior; sin embargo, la realidad es muy distinta. De hecho, actualmente existen empleos bastante llamativos que favorecen la solvencia económica. Muchos de ellos pueden requerir una formación previa, un diploma de secundaria o incluso certificados en el puesto de trabajo, pero nada comparable con los 4 años de carrera y dos de máster, como mínimo.

En concreto, estamos hablando del oficio de controlador aéreo. Este puesto de trabajo consiste en prestar el servicio ATC (Air Traffic Control o Control del Tráfico Aéreo), dirigiendo el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo de su responsabilidad y en los aeropuertos de un modo fluido, seguro y ordenado, otorgando a los pilotos las autorizaciones pertinentes y proveyéndoles de las instrucciones e información necesaria.

Estos pueden cobrar de media hasta 100.000 euros anuales, aunque esta cifra puede crecer notablemente gracias a las horas extras y otros complementos adicionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores que pueden influir en el salario de un controlador aéreo en España. La experiencia es uno de los elementos clave, ya que los controladores más experimentados suelen recibir salarios más altos. Además, la zona donde se lleve a cabo el trabajo también desempeña un papel importante. Igualmente, los aeropuertos más grandes y con mayor tráfico aéreo suelen pagar salarios más elevados en comparación con los de menor tamaño.

Además, lo mejor de todo, es que solo se necesita estar en posesión de una licencia específica y disponer de un conocimiento elevado de la lengua inglesa. No obstante, como es obvio, toda formación extra ayudará a encontrar antes un puesto de empleo en cualquier ámbito.

Se trata de una profesión muy interesante, sin embargo, también cabe destacar que requiere mucha responsabilidad. Los controladores aéreos suelen ser seleccionados entre las personas que tengan más capacidad de percepción y proyección espacial.

